Kapela Sebastian představila nedávno singl s názvem Nostalgie. Videoklip k popové písni s chytlavým refrénem se natáčel v centru Berlína. Na podzim by měla skupina vydat třetí studiové album, první pod Universal Music.

Natáčení videoklipu k písni Nostalgie probíhalo v centru Berlína. | Foto: Radek Kudláček

Sebastian Navrátil tak otevírá další kapitolu kapelní tvorby a láká na našlapané koncertní léto, v rámci kterého představí i zbrusu nový repertoár. Singl Nostalgie osciluje na hranici moderního rádiového popu a velmi oblíbeného současného rapu. Vliv na to měl bezesporu osvědčený producent Enthic a spoluautor textu Ben Cristovao.

„Nostalgie ležela asi měsíc v šuplíku. Původně byla dělaná spíš do tanečního beatu, v podstatě to bylo techno,“ řekl frontman Sebastian. „Jednou jsme ji ve studiu pouštěli Benovi, který říkal, že je to skvělá linka, která ale potřebuje jiný beat, aby vynikla. Jeden večer na tom začal Enthic pracovat, song jsme dopsali a druhý den jsme ještě udělali korekci s Benem,“ dodal s tím, že inspirací byla Enthicova bývalá přítelkyně a taky producentův aktuální emoční stav.

Sebastian - Nostalgie

Zdroj: Youtube

Roadtripový videoklip z Berlína měl na starosti přední český videomaker Ondřej Kudyn. „Chtěli jsme, aby to tentokrát působilo víc syrově. Proto jsme taky oslovili Ondru a zavzpomínali na to, jak se dělají klipy bez velkého štábu. Bylo to skvělý a uvolněný, s výsledkem jsme opravdu spokojeni,“ přiblížil zpěvák.

Radost mu nezkazil ani netradiční zážitek z natáčení. „Ve tři ráno jsme dotáčeli z posledních sil finální scénu a přiblížil se k nám podivný týpek, který měl kalhoty až pod koleny a zpíval anglicky náš song. Po hodině tancování přišel za mnou, nabízel mi drogy a říkal, že budeme mít singl number one. No, nic jsme si nevzali a on naštěstí odešel,“ dodal.