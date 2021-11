/FOTO/ V Liberci přibyl počet zelených koloběžek. I na ně se ale vztahují pravidla bezpečné jízdy.

Koloběžky Bolt v Liberci. | Foto: Deník/Martin Štefanov

Nezvonil budík, autobus či tramvaj ujely před nosem a do důležité schůzky zbývá několik minut. A co teď? Jedním z možných řešení je využít zelené elektrické koloběžky, které provozuje společnost Bolt. Lze si je pronajmout skrze mobilní aplikaci a nechat se dovézt do cíle své cesty.