Nezvonil budík, autobus či tramvaj ujely před nosem a do důležité schůzky zbývá několik minut. Co teď? Zájemci mohou využít v ulicích Liberce e-koloběžky Lime přímo v aplikaci Uber. Za tím stojí snaha společnosti Uber nabídnout co nejvíce dopravních prostředků přímo v mobilní aplikaci, a tím zjednodušit lidem pohyb po městě bez vlastního auta.

Elektrokoloběžky v Liberci. | Foto: Deník/Jiří Louda

„Přeprava s pomocí koloběžek může být vítanou alternativou, jak se dopravovat na nejbližší dopravní uzly nebo jak se v době globální pandemie při cestování vyhýbat sociálnímu kontaktu a omezit tak zdravotní rizika,“ sdělil provozní manažer Uberu pro Českou republiku Štěpán Šindelář. Ještě minulý rok měli obyvatelé města k dispozici zelené koloběžky společnosti Bolt. Během dvou koloběžkových sezón si Liberečané koloběžky oblíbili a každý desátý obyvatel si je vyzkoušel. Využívali je především na kratší vzdálenosti do tří kilometrů, nejčastěji v ranních a odpoledních hodinách, tedy na cestu do školy či práce a zpět. Za minulý rok najezdili jejich uživatelé v Liberci přes 240 000 kilometrů. „Moc si ceníme konstruktivního přístupu města, které chce sdílené kola a koloběžky dlouhodobě zařadit do dopravního mixu. To se promítlo i do nastavení služby, kde povinné parkování bylo nastaveno jen v centru, zbytek města pak byl volně otevřený, aby uživatelé mohli dojet tam, kam doopravdy potřebují,“ zdůraznil country manažer pro sdílené prostředky Bolt pro Česko a Slovensko Peter Mesarč. Fantazii se meze nekladou. Liberecká univerzitní dílna pomáhá na svět nápadům V druhé polovině dubna zahájil Bolt novou sezónu koloběžek v sedmi českých městech, a to v Praze, Brně a Ostravě, Olomouci, Pardubicích, Frýdku-Místku a Českých Budějovicích. V Liberci tento rok jejich provoz společnost pozastavila, a to hlavně z důvodu vysokého vandalismu koloběžek. „Rádi bychom poděkovali všem uživatelům naší aplikace i vedení města za důvěru a pozitivní přístup ke sdílené mikromobilitě a za využívání našich kol a koloběžek,“ podotkl Mesarč s tím, že používání e-koloběžek představuje rychlý, levný, efektivní a ekologický způsob přepravy po městě na kratší vzdálenosti. „Z našich dat vyplývá, že uživatelé koloběžek je často využívají pro cestu ke stanicím městské hromadné dopravy nebo mezi nimi, kde spojení chybí. Současně mladá generace již nevnímá vlastnění automobilu jako společenský status a mikromobilia se pro ně stává plnohodnotnou alternativou pro přepravu po městě,“ doplnil. Úrazy a nedodržení pravidel Alternativní dopravní prostředky sice patří k oblíbeným způsobům přepravy, ale i na ně se vztahují pravidla a opatření. „Uživatelé elektrokoloběžek si neuvědomují, co jsou v silničním provozu zač, že by měli dodržovat pravidla stejná jako cyklisté,“ podotkl Jan Polák z Týmu silniční bezpečnosti. Elektrokoloběžka, stejně jako koloběžka, je legislativně považována za jízdní kolo, přestože má se způsobem jízdy na jízdním kole pramálo společného. K úrazům na tomto dopravním prostředku vyjíždí stále častěji i záchranáři, problémem bývají pády v poměrně velké rychlosti nebo nezvládnutí terénu. „Pády z koloběžek a elektrokoloběžek mohou skončit zhmožděninami. To je ta dobrá varianta. Při pádu dochází ale také k tržným ranám, zlomeninám a často bohužel také k poranění hlavy nebo páteře, což může mít i fatální následky. Jen proto, že lidé jízdu na elektrokoloběžce podceňují a mají pocit, že ochranné pomůcky, minimálně cyklistická přilba, jsou zbytečné,“ informoval mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev. Děti na elektrokoloběžce srazily v Lípě seniorku, skončila v nemocnici Není neobvyklé, že i policie řeší řadu dopravních nehod, ve kterých figurovali uživatelé elektrických koloběžek. Například loni na podzim dvě třináctileté dívky jely v České Lípě spolu na jedné elektrokoloběžce po chodníku a z důvodu nepozornosti narazily zezadu do pětasedmdesátileté ženy. Chodkyně pak nekoordinovaně spadla na zem a utrpěla přitom krvácející a přibližně sedmicentimetrovou tržnou ránu na hlavě, odřeniny na rukách a na nohách a také bolestivé pohmoždění trupu. Záchranáři ji musel převézt do nemocnice k ošetření. „Je potřeba především zdůraznit, že se po chodníku koloběžkou a ani jízdním kolem jezdit nesmí. Ten je určen výhradně pro chodce. Další samostatnou kapitolou jsou rychlé, a tím i hůř ovladatelné koloběžky na elektrický pohon, které pro děti rozhodně nejsou bezpečné,“ dodala krajská mluvčí policie Ivana Baláková.

