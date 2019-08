Vedení liberecké radnice plánuje v brzké době vypsat výběrové řízení na budoucího provozovatele systému sdílených kol. Vítěz chystané zakázky bude sdílená kola nabízet od dubna 2020 po dobu pěti let. Aktuálně službu ve městě zajišťuje ve zkušebním provozu společnost Rekola.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/František Berger

Radní se tím, jak budou sdílená kola, neboli bikesharing, v budoucnu vypadat, zabývali na své schůzi minulý týden. Ve hře byly dvě varianty: jedna z nich počítala s tím, že by ve městě vznikla takzvaná komunitní dílna, která by se o servis kol a provoz systému starala. Dílnu by v takovém případě provozovala Nábytková banka Liberec, práci by v ní nalezli hůře zaměstnatelní lidé jako například dlouhodobě nezaměstnaní nebo bývalí vězni.