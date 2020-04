Sdílená kola měla být přitom podle předchozího rozhodnutí rady města ze 17. března v provozu už od 1. dubna. Provoz měla zajišťovat společnost Rekola za 800 tisíc korun bez DPH.

„Neznamená to, že myšlenku kvalitního bikesharingu v libereckých ulicích zcela opouštíme. Pokud se situace pro příští rok zlepší, rádi bychom se tomuto tématu věnovali i v dalších letech. Snad pro dobrý pocit jen uvádím, že ušetřené finance určené pro bikesharing pro rok 2020 využije město jako pomoc pro 21 tisíc seniorů našeho města a zajistí jim ochranné roušky. Proto se těším na bikesharing v Liberci v lepších časech,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

I když provoz sdílených kol fungoval v Liberci loni a předloni, vyjednávání o letošním roce byla problematická od počátku. Liberec oslovil pět společností provozujících systém sdílených kol na území České republiky. Na poptávku reagovaly dvě společnosti, jedna svoji nabídku následně zrušila. Firma Rekola původně požadovala na provoz kol 1,2 milionu korun, což někteří radní považovali za příliš drahé. Firma tak nabídku přepracovala, nabídla například méně elektrokol.

Rada města Liberce pak v polovině března schválila provoz sdílených kol od 1. dubna do 30. října 2020 v počtu 10 elektrických a 70 mechanický kol.

Rozhodnutí nepodepsat připravenou smlouvu pak přišlo jen několik dní před plánovaným zahájením provozu.

„Připravovali jsme se na zahájení provozu, tým i kola byly připravené. Město nám ale řeklo, že za současných podmínek nemá peníze, což chápeme, ale je to škoda,“ řekla Andrea Trojanová z firmy Rekola, která měla sdílená kola v Liberci na starosti. „Kola, která měla jezdit v Liberci, použijeme pro jiná města, která pochopila, že je pořád lepší jezdit na kole než MHD,“ dodala Trojanová s tím, že pokud to půjde, rádi se do Liberce příští rok vrátí se sdílenými koly, hlavně kvůli uživatelům, kteří si jejich používání oblíbili.

Jednou z nich byla i herečka Divadla F.X.Šaldy Michaela Foitová. „Mrzí mě, že se letos na růžovém kole neprojedu. Využívala jsem je docela často, když jsem chtěla jet dál z centra. Na druhou stranu chápu, že město použije peníze na něco potřebnějšího,“ zmínila.

Letos měli mít lidé až 30 minut jízdy na sdíleném kole zdarma, pokud bicykl vrátí do stanovených stojanů. Za půjčení elektrokola se mělo platit 75 korun za půl hodiny. Právě výpůjčka elektrokol měla být letošní novinkou. Z analýzy o provozu kol, kterou si město nechalo zpracovat, vyplynulo, že celkový počet výpůjček loni oproti předchozímu roku klesl o 43 procent. Jedno kolo se loni v průměru vypůjčilo 1,2krát denně, v roce 2018 přitom na jeden bicykl vycházelo 2,7 výpůjčky za den.