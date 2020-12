Ta od Liberce dostane 2,5 hektaru na okraji města, kde hodlá stavět novou čtvrť se 700 byty. Liberec od firmy získá strategické pozemky v centru, jež potřebuje proto, aby mohl ovlivňovat vývoj důležitého území. Město ale bude muset doplatit soukromé firmě 2,3 milionu korun.

Podmínky směny kritizují opoziční zastupitelé za Zelené Jindřich Felcman a Josef Šedlbauer, podle kterých si mělo město vyjednat lepší podmínky. Právě Felcman inicioval žádost, aby si město nechalo zpracovat druhý posudek, který ocenil hodnotu pozemků. Na jeho základě nakonec město zaplatí méně, podle původního posudku totiž měl Liberec doplatit Syneru 5,4 milionu korun.

„Víte o tom, že váš soused prodá svůj pozemek developerovi za 2544 Kč/m2. Developer poté přijde za vámi a chce koupit i váš velmi podobný pozemek. A Vy mu ho prodáte za 1507 Kč/m2. Umíte si takovou situaci představit? Přesně takhle ale nyní vedení města Liberec postupuje,“ popsal situaci se směnou pozemků se společností Syner zastupitel Felcman. Doplnil ho Josef Šedlbauer, který vysvětlil přínos druhého posudku.

„Zajistili jsme, že se v druhém posudku vyčíslila i investiční hodnota pozemků, tzv. reziduální hodnota. Takhle strategickou směnu s významným developerem nejde provádět mechanicky. Je třeba si uvědomit, jaký je potenciál pozemků, co se týče možnosti budoucí výstavby. Syner už vlastní dvě třetiny lokality na Kunratické a získáním pozemku města dosáhne majetkového scelení celého území,“ vysvětlil Šedlbauer a dodal, že pozemek města o rozloze 2,5 hektaru má pro firmu významnou strategickou a investiční hodnotu. „Každý normální vyjednavač by to při jednání o podmínkách směny zohlednil,“ řekl.

Cena byla hlavním důvodem, proč se směna pozemků na zastupitelstvu řešila už podruhé. Důležitost pozemků v centru města okolo Papírové ulice, které město nově získá, přišel zastupitelům vysvětlit architekt Jan Janďourek z Kanceláře architekta města (KAM). „Jde o důležité území, které vytváří jedinečnou autentickou atmosféru. Pokud by tam vznikla kvalitní zástavba, rozšíří to fungování Liberce, který je příliš malý na to, aby si dovolil plýtvat svým prostorem v centru města,“ uvedl Janďourek a dodal, že město jako vlastník bude moci ovlivňovat rozvoj tohoto území.

Směnu pozemků iniciovalo samotné město Liberec. Podle ekonomického náměstka Zbyňka Karbana jde o jedinečnou příležitost, jak lukrativní pozemky v centru získat. Vzájemný obchod pak schválila většina libereckých zastupitelů.

KAM ohlásila, že bude chtít, aby proběhla regulérní otevřená soutěž, na základě které vznikne ucelený plán rozvoje území, kde by měla platit přesně stanovená pravidla zástavby.