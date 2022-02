Obce i jejich obyvatelé zároveň nabízejí možnosti ubytování uprchlíkům z Ukrajiny. Třeba v Rychnově u Jablonce nabízí radnice až 15 míst. Deset míst v klubovně hasičárny, kde uprchlíci najdou teplo, sociální zázemí nebo kuchyň a televizi. Pět míst pak přes radnici nabízí soukromník v bytě s kuchyní a sociálkami.

Kromě koordinované státní pomoci pomáhají i obce a jednotlivci s výběrem potravin, oblečení, léčiv a dalšího potřebného materiálu. V Malé Skále pomoc koordinují místní dobrovolní hasiči. „Jedná se o konkrétní pomoc, kterou na hranice odveze zdejší patriot. Vybrali jsme potraviny, hygienické potřeby a ošacení. Další materiální pomoc už budeme koordinovat s Libereckým krajem,“ popsal starosta Malé Skály Michal Rezler.

Pomocnou ruku Ukrajině podává Liberecký kraj, obce i jednotlivci

Mnozí lidé vozí pomoc přímo na hranice s Ukrajinou a zpět odvážejí uprchlíky. Třeba Aleš Ressler z Malé Skály absolvoval cestu se sedmi uprchlíky do Jablonce. „Na hranicích Polska s Ukrajinou koordinátoři vyvolávali místa, kam chtěli uprchlíci jezdit, daleko více jich chtělo pokračovat do Polska. Bratr tam vyzvedl sedm žen z jedné rodiny, které se chtěly dostat do Liberce. Převzal jsem je v Brně a po domluvě vyšlo najevo, že chtějí za sestrou do Jablonce. Už jsou v pořádku u ní,“ přiblížil Ressler.

Pomoc koordinovanou přes spontánní akci svolanou na sociálních sítích dováží na ukrajinské hranice i Martin Bursa z Maršovic. Ten nyní dovezl novou zprávu z polsko-ukrajinských hranic. Pomoc podle něj potřebují i vojáci. „Máme kontakt na pomoc armádě, které při problémech v logistice chybí jakékoliv konzervy, polévky, deky, čaj, teplé oblečení, ale i pohonné hmoty. Budeme ještě asi ve středu navečer dělat jednu cestu. Vojáci mají úplně jiné potřeby, které budeme mít na seznamu přímo od spojky, která to poveze do oblasti bojů,“ sdělil Bursa.

Sociální sítě se plní nabídkami pomoci doslova vrchovatě. Pomáhají i lidé s vazbami na „druhou“ stranu. Třeba poloviční Běloruska Alena Jindrová. Nabízí pomoc Ukrajincům, kteří budou bydlet v Jablonci, Železném Brodě, případně i Liberci. „S čímkoliv bude potřeba, můžeme se vídat s dětmi nebo uspořádat nějaký sraz. Dokážu pomoci i s jednáními na úřadech,“ sdělila.

Kolona autobusů BusLine zamíří na Ukrajinu, poveze humanitární pomoc i lidi

Spousty praktických informací a poptávku i nabídku po konkrétní pomoci najdou zájemci na Facebooku ve skupině Jablonec pomáhá – pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině.

Nabídly se i dopravní společnosti. Třeba firma Umbrella Mobility, která provozuje mimo jiné MHD v Jablonci nad Nisou, shromažďovala trvanlivé potraviny, hygienické potřeby a další potřebné věci. Dopravce s věcmi na Ukrajinu odbavil už několik autobusů, další průběžně odjíždějí. „Zpět vozíme lidi z Ukrajiny, samozřejmě zdarma,“ doplnil ředitel Pavel Steiner.

První dva autobusy s pomocí, které nazpět také přivezou uprchlíky, vybavila v pondělí i společnost BusLine, která zajišťuje meziměstskou autobusovou dopravu na Jablonecku.

Manifestace v Jablonci

Jablonec se připravuje na manifestaci podporující Ukrajinu a odsuzující chování Ruska. Do iniciativy se spojilo hned několik spolků a organizací, třeba TJ Sokol Jablonec, Muzeum skla a bižuterie, spolek ArtproProstor, jablonecký Skaut nebo dětský sbor při ZUŠ Jablonec Iuventus, gaude!.

Svou ženu potkal Jablonečan na Ukrajině, teď se snaží zachránit rodinu

Společně organizují na středu 2. března od 17 hodin průvod od jablonecké sokolovny na Mírové náměstí. Zde se uskuteční podpůrná akce pro Ukrajinu. Organizátoři vyzývají místní obyvatele, aby nosili až do úterý mezi 10. a 20. hodinou kusy modré a žluté látky do kulturního prostoru Nazdar! v jablonecké sokolovně. „Z těchto kusů se sešije velká ukrajinská vlajka, která se ve středu ponese a rozvine v centru města. Jedná se o symbolický akt kulturní obce Jablonce nad Nisou a jeho okolí na podporu napadeného suverénního státu Evropského prostoru,“ sdělila za spolek ArtproProstor Anna Strnadová.

Zároveň bude setkání na náměstí sloužit jako sdílení informací a možností podpory. Součástí akce budou menší podpůrné projekty jednotlivých organizací. „Součástí akce budou menší podpůrné projekty jednotlivých organizací. Například Pivovar Volt zde bude prodávat pivo, továrna GB beads náramky v barvách ukrajinské vlajky. Výdělky půjdou na humanitární pomoc,“ zvou organizátoři. Na tuto akci bude v kulturním prostoru Nazdar v jablonecké sokolovně navazovat série diskusních večerů s odborníky, kteří se zaměří na téma dezinformace a krizové situace a jak jim čelit.