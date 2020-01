Evangelický kostel na Náměstí Českých bratří v Liberci, věž kostela sv. Antonína Velikého v lešení, průřez stavbou libereckého divadla, Papírové náměstí nebo malebné domky na místě dnešního obchodního centra. To je jen zlomeček námětů historických snímků, které z libereckého muzea poputují k restaurátorům starých tisků a fotografií.

Kurátorka Severočeského muzea v Liberci Anna Dařbujanová představuje nově získané fotografie, které čekají na restaurování. | Foto: Deník / Kamil Košun

„Fotografie zachycují především starý Liberec, a to v období let 1895 až zhruba do konce druhé světové války,“ popsala kurátorka muzea Anna Dařbujanová. Na většině z nich jsou stavby. „Jedná se o zobrazení různých známých historických budov a ulic, často i dávno zaniklých objektů a pasáží v nich,“ doplnila.