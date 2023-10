Od 2. října do 30. listopadu bude probíhat již 5. ročník sbírky vánočních ozdob a dekorací na podporu onkologicky nemocných a jejich blízkých na Liberecku. Zapojit se může každý, kdo daruje či nakoupí ozdoby.

Vánoční ozdoby. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Kubelka Tomáš

Získané finance zajistí bezplatné služby odborníků v Centru Amelie Liberec těm, kdo je potřebují a vyhledávají. „Sbírka již několik let pomáhá financovat služby nemocným i jejich blízkým, kteří přicházejí do Amelie, protože jim do života vstoupila rakovina. Přicházejí na individuální konzultace s psychologem nebo sociálním pracovníkem, hledají informace, kontakty, ale třeba i další lidi, se kterými mohou sdílet své radosti i strasti,“ přiblížila sociální pracovnice Centra Amelie v Liberci Renata Kotúčková. „Nemoc jim vše mění, nemohou pracovat, řeší léčbu a péči, často by na služby ani neměli, proto je bezplatnost služeb Amelie důležitá.“

"Zaslat nebo donést ozdoby a dekorace je možné na několik míst, která se budou dále rozšiřovat," přiblížila koordinátorka dobrovolníků v Liberci a pracovnice Centra Jitka Pavlatová

Od pondělka je můžete zanechat na sběrných místech: Centrum Amelie Liberec v Krajské nemocnici Liberec, Husova 357/10 (budova U, 1. patro), Liberec, Krajská vědecká knihovna v Liberci – Rumjancevova 1362/1, Liberec, Informační Centrum Chrastava – Náměstí 1. máje, 463 31 Chrastava.

Následný prodej vánočních ozdob a dekorací se uskuteční od 8. do 14. prosince v OC Forum u stánku Amelie. Lidé tak mohou pořídit nové dekorace a ozdoby za rozumnou cenu, udělat jiným radost, ale také pomoci lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci kvůli nemoci svojí nebo svého blízkého.

„Finance na provoz i personál Centra zajišťujeme z nejrůznějších zdrojů a udržet služby nejen v Liberci je pro nás vysoká priorita, obzvláště když se plánuje snižování veřejných zdrojů, o jehož podobě dopředu nic nevíme,“ dodala ředitelka spolku Amelie Michaela Čadková Svejkovská. „I proto je pro nás sbírka ozdob v Liberci důležitá, snižuje totiž riziko, že bychom museli služby omezovat, což nechceme.“

Pošlete své přebytečné vánoční ozdoby a dekorace do benefiční sbírky na podporu lidí s rakovinou. Udělají radost a přinesou užitek.