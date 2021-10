Jednou z klientek Amelie je i paní Dana, která se o ní dozvěděla v čekárně onkologie, když potřebovala zjistit, zda má nárok a jak žádat o invalidní důchod. „Důchod mi byl přiznán a já nadále využívám plavání a vycházky s Amelií, abych se udržela alespoň v nějaké kondici a na čerstvém vzduchu přišla na jiné myšlenky,“ podotkla a ocenila to, že jsou tyto služby. „Finančně bych si to sama nemohla dovolit,“ doplnila.

Vyvrcholení sbírky představuje prodej získaných ozdob a dekorací v obchodním centru Forum Liberec od 10. do 16. prosince. U stánku Amelie lze darované předměty zakoupit za ceny nižší, než je obvyklé. Kupující si tak mohou nejen za rozumnou cenu zútulnit domov či obdarovat blízké, ale v čase předvánočním podpořit i nemocné s rakovinou a jejich blízké. „Získané peníze z benefičního prodeje nám pomohou s udržením bezplatných služeb jako sociální poradenství či psychologická podpora. Ty jsou pro nemocné s rakovinou či jejich blízké důležitou součástí péče, kterou bohužel není reálné vždy získat v samotných zdravotnických zařízeních,“ upřesnila Kuntošová. Finance využijí také na zajištění různých aktivizačních činností, jako je například plavání či zdravotní cvičení.

„Sbírkou a následným prodejem vánočních předmětů se snažíme zajistit bezplatné služby pro nemocné i v této finančně náročné době. A s pomocí těchto služeb jim usnadnit zvládání nemoci a následný návrat do běžného života,“ řekla koordinátorka Centra Amelie v Liberci Petra Kuntošová. Díky akci se lidé taky dozví, kam se v případě onkologické nemoci obrátit o pomoc.

Pomoc může i potěšit. Až do konce listopadu probíhá třetí ročník sbírky vánočních ozdob a dekorací na podporu onkologicky nemocných a jejich rodin.

