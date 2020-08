Sběrný dvůr opět otevře v úterý 25. srpna. Do sběrného dvora mohou odpad vozit pouze občané Hodkovic, kteří jsou plátcem poplatku za odpady. Zdarma, bez ohledu na místě bydliště zde mohou lidé odevzdávat elektrozařízení a baterie.

Sběrný dvůr je otevřený v úterý a ve čtvrtek v době od 9.00 do 11.00 a odpoledne od 14.00 do 16.00. V sobotu je otevřeno od 9.00 do 13:00.