„Přikládám to tomu, že tento typ soutěže ještě ve městě není natolik znám a někteří kolegové k němu nemají odvahu,“ řekl Zámečník. Kromě ODS, která návrh nepodpořila už minule, se tentokrát zdrželi i radní za hnutí ANO.

Podle náměstka Jiřího Němečka (ANO) má hnutí problém s podmínkami soutěže. Konkrétní výhrady do médií sdělit nechtěl. „Nový sběrný dvůr ale chceme realizovat, o tom není pochyb, Liberec ho potřebuje,“ sdělil.

Sběrný dvůr má vyrůst v Růžodole I poblíž čističky odpadních vod, jeho náklady město odhaduje na maximálně 28 milionů korun. Tolik peněz nazbyt ale Liberec nemá. Aby se tak projekt realizoval, musel by získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Problémem je, že žádost musí být podána nejpozději v únoru, a to už musí být zpracována projektová dokumentace. Situace se tak nyní zkomplikovala. „V tuhle chvíli se na projektové dokumentaci nemůže začít pracovat. Únorový termín se už v tuto chvíli nedá reálně stihnout,“ prohlásil primátor.

Jenže náměstek Němeček je jiného názoru. „Myslím, že by se to stihnout mělo,“ reagoval s tím, že předpokládá, že se podmínky soutěže do dalšího jednání upraví a předjednají. „To výběrové řízení se musí poskládat tak, abychom s ním pak nikde neškobrtli,“ dodal.

Město už přitom disponuje rozpracovanou projektovou dokumentací, kterou před časem koupilo od společnosti FCC. Že by se ale teď pracovalo na jejím dokončení, primátor vyloučil. „Ta dokumentace má řadu nedořešených věcí, je tam například problém s hladinou stoleté vody. Také by tam do budoucna neumožňovala vybudovat kompostárnu,“ vysvětlil. Dokument odmítla i liberecká rada architektů.

Zda se tedy žádost o dotaci podat stihne, či nikoli, se ukáže až za několik týdnů. Podle primátora by město mohlo případně o peníze zažádat v některé z dalších výzev. „Ty výzvy se často opakují,“ je přesvědčený. „Teď se pokusím ostatním kolegům vysvětlovat výhody této soutěže,“ doplnil.

Jak už Deník informoval minulý týden, město plánovalo oslovit tři vybrané architektonické kanceláře, aby předložily své návrhy. Za ně měla každá z nich obdržet 80 tisíc korun jako takzvané pastelkovné. Vítěz by pak zpracoval kompletní potřebnou dokumentaci. Jednalo by se tak o tzv. vyzvanou soutěž o návrh, která se od veřejné liší především tím, že se do ní nemůže přihlásit kdokoli.

Primátor Zámečník uvedl, že by touto cestou rád postupoval i u dalších projektů, podobně už se aktuálně řeší například rekonstrukce budovy Uranu. „Přínosem pro město je to, že se nejdřív za malé peníze vysoutěží architektonický návrh, ve kterém architekti uvedou i cenu, za kterou jsou schopni dopracovat projektovou dokumentaci až do konečné fáze. Je to vlastně soutěž o ideu i cenu,“ uzavřel primátor.