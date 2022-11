Do vysazování se zapojila například rodina Míškových z Chrastavy. "Je to u nás ve vesnici, tak se snažíme zapojit do všech akcí. Dneska vysazujeme jabloň, ale nechali jsme to osudu a napsali na město, ať nám dají ten strom, který zbyde," popsala Eva Míšková s tím, že na strom určitě budou často koukat, protože cestou na Vítkov chodí často, protože je to rodiny oblíbená procházková trasa. Nadšení z "vlastní" jabloně neskrývala ani její malá dcerka Tea.

Třešeň vysazovala parta kamarádů z Chrastavy. "Vybrali jsme třešeň, protože hezky kvete a až bude květen, půjdeme se podívat, jestli se ujala a jestli opravdu kvete," popsal jeden ze sázejících, místostarosta Chrastavy Robert Šipula. Pomáhali mu kluci Ludvíček a Sebastián Zíkovi, kteří si nedaleko vysadili společně s tátou jabloň. "Určitě sem budeme chodit na kontrolu," shodli se chlapci. "O jabloni rozhodl náš děda, protože prý jabloň vydrží nejdéle ze všech stromů, takže to byl ryze praktický výběr," doplnil Ludvík Zíka.

Alej lidé vysazovali od rána až do odpoledních hodin. "Stromů jsme nakonec rozdali přesně 102. Z každého druhu jsme měli nakoupené stejné počty a všechny se rozebraly. Alej měří asi tři čtvrtě kilometru," uvedl specialista na zahradnické práce Zdeněk Skála. O stromy se nyní bude starat po dobu tří let firma Skála, a tak počítají se zálivkou nebo řezy stromů a jejich dalším ošetřováním. "Bylo by skvělé, kdyby vydržely všechny stromy, ale nějaká mortalita tam určitě bude. Podle mého odhadu nevydrží třeba tak pět kusů," doplnil Skála.

Na výsadbu aleje získalo město Chrastava dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Stromy byly vysazeny na hranici pozemku, který vlastní firma Kordula zabývající se zemědělskou činností. I díky jejich podpoře mohlo na Vítkově vzniknout toto nové stromořadí. A především pak díky nadšení místních lidí. Do sázení se zapojily nejen rodiny, ale i kolektivy, například sokolové z Chrastavy, místní orientační běžci, další sportovní oddíly nebo kolektivy firem či školy. Svoji hrušeň si přijel vysadit i hejtman Libereckého kraje Martin Půta.