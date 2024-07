Zámeček v Machníně si jako rodinné sídlo nechal postavit roku 1882 továrník, politik a majitel textilky Adolf Schwab. Po znárodnění za minulého režimu tam vzniklo v roce 1955 vyhlášené sanatorium, do kterého se jezdily léčit děti s očními vadami z celé země. Léčebna fungovala až do konce 90. let. Objekt pacienti a lékařský personál dávno opustili. Na budově, kterou vlastní město Liberec, se podepsal zub času, příroda a řádění vandalů. Na druhou stranu se stala lákadlem pro milovníky urbexu.

Prodej sanatoria v Machníně bude řešit zastupitelstvo v září

To se má v nejbližší době změnit, městu Liberec se podařilo najít kupce. Podle náměstka primátora pro územní plánování, majetkoprávní záležitosti a sport se aktuálně připravuje materiál do zářijového zastupitelstva, aby mohlo prodej odsouhlasit. „Na podzim jsme obdrželi dvě nabídky, z toho jedna nesplňovala všechny požadavky. Vyhlásili jsme ještě jedno rychlé kolo, kam se přihlásil jenom jeden zájemce, který vše splňoval,“ řekl Deníku Adam Lenert s tím, že cena byla stanovena na 20 863 000 korun.