Podle ředitelky divadla Jarmily Levko se jedná o největší podobnou akci po dlouhé době. Stála více než 23 milionů. Historická budova se zastaralým vybavením si ale žádá další rozsáhlé zásahy. Některé bude podle ředitelky nezbytné řešit v dohledné době.

„V minulosti se spoléhalo na velkou rekonstrukci, takže se nedělalo vůbec nic. Jsem ráda, že se podařilo opravit topení, protože před dvěma lety prasklo potrubí a nevěděli jsme, zda vůbec budeme moci hrát,“ nastínila Levko dřívější havarijní stav.

Podobná situace ale podle ní teď nastala v hledišti, kde je potřeba vyměnit sedačky. „Kromě toho, že už neodpovídají rozměrům, tak jsou ve stavu, kdy se bojíme, aby se někdo nepropadl,“ vysvětlila ředitelka. Částku, za kterou by se sedačky daly vyměnit, neupřesnila. Zřejmě by se ale vyšplhala na několik milionů korun. „Je to velká investice. Trochu doufáme, že pomůže Liberecký kraj, který se chová velice vstřícně,“ dodala.

Kraj už odsouhlasil dotaci 4,4 milionu, která by měla vyřešit další palčivý problém divadla – akustiku. „V 60. letech se změnil povrch obložení, původní štuk se potáhl textilními tapetami a obložením, které pohlcuje zvuk,“ poznamenal šéf opery Martin Doubravský.

Dojde tak ke stržení tapet i bednění a zdi získají nový štuk. Vzhledově by se mohly vrátit podle Levko k původnímu mramoru. Lepší zvuk by si návštěvníci divadla mohli vychutnat po příštích prázdninách. „Musíme to stihnout během několika týdnů. Nemůžeme si dovolit zavřít opět divadlo i přes sezónu,“ dodala ředitelka.

Ke generální rekonstrukci divadla by podle náměstka primátora Ivana Langra mělo dojít do roku 2027. „Za mě platí cíl ze strategie divadla, kterou schválila předchozí rada města,“ doplnil Langr.

Kolik bude rekonstrukce stát, zatím ředitelka netuší. Opravami by například měla projít elektroinstalace, odpady, sociální zařízení a divadelníci by také rádi zmodernizovali jevištní technologie. „Potřebovali bychom například pořádnou točnu,“ zmínila ředitelka.

Aspoň částečně by se také chtěli vypořádat s nedostačujícím prostorem. „Tanečníci se nemají kde rozcvičovat, a tak využívají foyer. Hudebníci mají skříňky pod jevištěm na místě, kde by mělo být technické zázemí,“ vypočítala Levko. Najít další prostory ale bude podle ní náročné. Stále se nevzdává snu propojit divadlo s budovou naproti, která v současnosti patří státu.

„Jinak budeme muset při projektování vyšetřit někde kousek místa,“ sdělila s tím, že s variantou rozšířit divadlo hlouběji do podzemí příliš nesouhlasí.