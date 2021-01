Podle libereckého náměstka Ivana Langra šlo o zneužití nacistických symbolů a pošlapání památky šesti miliónů zavražděných židovských obyvatel Evropy. Proto se rozhodl Tarabovou odvolat z funkce, kterou vykonávala od roku 2019.

Tarabová v novém vyjádření říká, že iniciativa Občanská neposlušnost se s Židy nesrovnává a symbol hvězdy použili jako memento dění ve společnosti, které umožnilo rozdělení společnosti a likvidaci určité její části. "Cílem demonstrace bylo upozornit na znovuobjevující se destruktivní proudy v současném občanském soužití a na politické scéně. Jedním z nich, a podotýkám, že zdaleka ne jediným, jsou návrhy na zvýhodnění občanů na základě podstoupení lékařského zákroku, očkování, jehož přínos je, dle našeho názoru, sporný," napsala Tarabová.

V dalším vysvětlování nicméně občas používá srovnání s nacismem. "Občané naší země jsou udržovaní „ve střehu“ neustále se měnícími neopodstatněnými opatřeními, která se mnohdy mění ze dne na den a jsou pro mnohé ekonomicky likvidační, což je obdobná situace, která byla i v nacistickém Německu a je obecně charakteristická pro totalitní režimy. Zákazy a příkazy napříč společností to začíná a když vystrašená nebo lhostejná většina mlčí, může docházet ke zvěrstvům jaká se děla v historii," upozorňuje Lenka Tarabová.

Podle ní tak bylo nezbytné připomenout, že „mlčící většina historicky umožnila páchání takových zvěrstev jako je šoa.“ Žlutá hvězda na klopě je pro ní symbolem nejen utrpení, ale je i symbolem toho, co se ve společnosti dělo. "Než k tomuto utrpení Židů vůbec mohlo dojít a mohlo být ve společnosti umožněno. Začalo to přesně takovýmito nařízeními, zavíráním škol, zvýhodněním těch, kdo udělají to, co se po nich z hlediska moci chce," dodala.



Použití symbolu šesticípé žluté hvězdy kritizovali politici, veřejnost i zástupci židovských obcí v České republice. "Možná vlivem dnešní koronavirové pandemie mnozí lépe chápou, co znamená omezení pohybu, nakupování, zákazy návštěv, vycházení a další restrikce. Ale zcela jistě nikdo netrpí hladem, není ponižován, nebylo mu zabaven kolo, auto, rádio, televize, může chodit do přírody, do parku, není okrádán o majetek a nikdo nikoho nestěhuje do Terezína a v dobytčáku dál na východ. Prosíme a žádáme, nepoužívejte nášivky žlutých hvězd, urážíte oběti nacismu," napsala v reakci na páteční demonstraci Židovská obec v Praze.



Ivan Langr pak uvedl, že právě zneužití tohoto symbolu nebude akceptovat. "S paní Tarabovou z tohoto důvodu už nehodlám spolupracovat ve svém týmu, kam jsem ji před dvěma roky sám přizval. Aktivity paní Tarabové jsem přitom dosud bránil s poukazem na svobodu slova," napsal ve vyjádření Langr.

Lenka Tarabová nebyla jako seniorská ombudsmanka pracovnicí statutárního města Liberec ani jeho příspěvkové organizace Kontakt, která tuto funkci zřizovala. Funkci Tarabová prováděla na základě uzavřené každoroční nenárokové dohodě o provedení práce s úvazkem pár hodin měsíčně. "Paní Tarabová neměla aktuální dohodu na rok 2021 dosud podepsanou. Kontaktem ji další dohoda nabídnuta nebude. V tomto kontextu je zjevné, že jsem paní Tarabové žádnou výpověď nedal, a nedošlo tedy k žádnému porušení zákona ze strany mojí, města Liberec či příspěvkové organizace Kontakt," vysvětlil Langr.