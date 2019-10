„Z analýzy vyplynulo, že se tu nenachází žádná stará ekologická zátěž v zemi ani ve většině stavebních konstrukcí. Až na prostor bývalé barevny, kde se barvilo tehdy dostupnými surovinami. Nějaké prvky se našly i v konstrukci bývalého skladu chemikálií, ten je navržený k demolici,“ shrnul zjištění rozsáhlé analýzy starosta Hrádku Josef Horinka.

Podle něj už město kvůli tomu připravilo žádost o dotaci z výzvy operačního programu Životní prostředí. „Odstranění veškerých chemikálií, nebezpečných odpadů, odsátí odpadní jímky a demolice skladu chemikálií je odhadováno na zhruba tři až šest milionů korun,“ stojí v analýze.

Starosta takové výsledky považuje za dobré. „Potvrdilo nám to, že s areálem můžeme dál v klidu pracovat a nemusíme se obávat nějakého budoucího překvapení,“ řekl.

Před revolucí se v komplexu vyráběly nitě, po ní ale zůstal nevyužitý. V roce 2013 tu policisté provedli zátah kvůli rozsáhlé drogové kauze a objevili zde varnu pervitinu. V roce 2015 pak areál koupilo město. Některé jeho části se dnes využívají, například v bývalé administrativní budově funguje tělocvična pro kickbox, jiné, například bývalé výrobní prostory, jsou nevyužité a chátrají.

Radnice už dokonce před lety nechala studenty architektury zpracovat vize možné nové podoby. Šlo ale jen o návrhy. „S celým územím budeme dál pracovat. Nechci předjímat, jestli to bude v spolupráci s Technickou univerzitou nebo jestli vypíšeme architektonickou soutěž či oslovíme třeba tři vybrané architekty,“ popsal Horinka. Stejně tak ještě není jasné, které všechny budovy se opraví a které půjdou naopak k zemi.

Jen jeden z mnoha projektů

Podle starosty totiž není potřeba území řešit úplně akutně. „Hrádek má celou řadu témat a projektů, která se aktuálně řeší. Benar je jedním z dalších, kterým se budeme zabývat, ale nemohu říct, jestli to bude do roka, do dvou nebo třeba do pěti let,“ prohlásil Horinka.

Dnes nevyužitý brownfield v centru města by ale výhledově měl stát plnohodnotnou součástí Hrádku. „Představy města jsou celkem jasné: kombinace trvalého bydlení, podnikání, sportovních a volnočasových aktivit. Líbila by se mi tam třeba poliklinika, dnes tu máme různé lékařské služby na různých místech ve městě,“ předeslal Horinka.