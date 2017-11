S přezouváním aut neotálejte, letní pneumatiky uskladněte pečlivě

Období přezouvání je tu. Řidiči by výměnu pneumatik u svých automobilů neměli nechávat na poslední chvíli. Liknavost by se jim totiž mohla hodně vymstít, a nejen finančně.

Výměna pneumatik na osobním automobilu v autoservise v Jablonci nad Nisou na snímku z 25. října. Zimní pneumatiky jsou v České republice povinné od 1. listopadu do 31. března pro všechna motorová vozidla na silnicích všech tříd.Foto: Deník / Zbranek Petr

Povinnost přejít na podzim na zimní pneumatiky ukládá zákon. Řidiči musí mít od 1. listopadu přezutá kola svých aut, pokud je na silnici námraza či souvislá vrstva sněhu. Zatímco někteří s přezouváním čekají na první vločky, jiní mění s předstihem. „První zákazníci se objednávali již v září. Poslední pneumatiky většinou měníme v prosinci. Hodně to závisí na počasí,“ uvádí Libor z jabloneckého autoservisu a pneuservisu.

Pokud jste i vy právě sundali letní pneumatiky, je vhodné, abyste se o ně před uschováním postarali. „Ideální je otřít pneumatiku alespoň vlhkým hadrem a zbavit ji tak nečistot. Rovněž ji můžete napustit speciálním, například silikonovým olejem, aby neztrácela pružnost,“ sděluje odborník. Takto pečlivě pečuje o své auto například Martin Pojkar. „Sundaná kola před uložením vždy umyji,“ říká Pojkar. Pneumatiky by měly být uschovány na tmavém, suchém a studeném místě.

Důležité je také zkontrolovat i dezén zimních pneu- matik, ten nesmí být nižší než čtyři milimetry a u automobilů nad 3,5 tuny minimálně šest milimetrů a nezapomenout ani na kapaliny. „Samozřejmě je důležitá nemrznoucí směs do chladičů a ostřikovačů. Přestože letní a zimní směs do ostřikovačů je vzájemně ředitelná, podíl zimní směsi musí výrazně převyšovat před letní,“ říká automechanik Libor.

Profesionálové dokáží vyměnit všechny čtyři kola u běžných osobních automobilů do dvaceti minut.

U velkých automobilů pak přezouvání trvá okolo půl hodiny. Někdo ale dokonce zvládá měnit pneumatiky sám. „Pro někoho to může být těžká věc, a tak raději využije pneuservis. Já osobně si přezouvám kola sám na ručním heveru. Celkově mám do hodiny hotovo, a to i s očištěním sedací plochy nápravy a podběhu,“ tvrdí Pojkar.

Pokud byste v období od 1. listopadu do 31. března vyjeli na silnici pokrytou sněhem s letními pneumatikami, může se vám lehce stát, že se domů vrátíte s pokutou ve výši až dva tisíce korun. Rovněž je důležité, aby pneumatiky na kolech odpovídaly údajům v technickém průkaze.