I policisté v Libereckém kraji pomáhají s návratem krajanů do místa trvalého bydliště. S repatriačními jízdami začali o víkendu, kdy do vlasti dopravili jednoho člověka, který se potřeboval vrátit z Mnichova.

V Libereckém kraji se policisté zapojili do repatriačních jízd pro osoby, které se vrací zpět do vlasti. | Foto: PČR

„Osoby přivážíme až k domu, a to z důvodu toho, aby se v průběhu své cesty dostali do kontaktu s co možná nejmenším počtem osob,“ říká mluvčí policistů Dagmar Sochorová. Občany policisté vyzvedávají na letišti nebo na autobusovém nádraží v Praze.