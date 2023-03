Na silnici z Výpřeže do Světlé pod Ještědem se vrátí stavaři. Od pondělí 3. dubna tam budou po zimní pauze pokračovat práce, které částečně omezí provoz až do 30. června letošního roku.

Oprava silnice na Ještěd, od Světlé po Výpřež. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Appeltauer

Na místě nebudou primárně řídit dopravu semafory, ale řidiči se budou orientovat díky svislému dopravnímu značení. Světelné signalizační zařízení použijí stavaři pouze výjimečně v místě některých zatáček, a to po ukončení prací ve dne. Poslední fází bude pokládání asfaltu, vytváření krajnic a dopravního značení, a to od 1. do 16. července letošního roku. V té době bude silnice zcela uzavřena.

„Druhá a zároveň poslední etapa rekonstrukce komunikace na Ještěd, z Výpřeže do Světlé pod Ještědem, bude stát bezmála 143 milionů korun, z toho zhruba 40 milionů žádá kraj z evropských fondů,“ dodal Jan Sviták, statutární náměstek pro resort dopravy.