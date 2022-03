„Rekonstrukce je pro nás velmi důležitá, plánuje se nějakých sedm let. Připravuje se hlavně na popud policie a obce. Jejím smyslem je zklidnit dopravu v Rynolticích. Chodníky jsou u nás daleko od sebe, přechody pro chodce hodně dlouhé. Naštěstí se tady doteď nic špatného nestalo a lidé jsou spořádaní a využívají i podchod, ale vše, co zvýší bezpečnost, je jedině dobře,“ řekla starosta Rynoltic Jan Vacek.

V rámci oprav obnoví ŘSD kryt vozovky, opraví silniční kanalizaci, dojde k úpravám přechodů a souvisejícího osvětlení. Práce zahrnou i úpravu autobusových zastávek a křižovatek a obnovu dopravního značení. Obec se přidá s opravami chodníků, veřejného osvětlení a místní komunikace.

„Silnice přes Rynoltice, mezi Lvovou a Jítravou, svádí některé řidiče k závodění, i když úpravy v posledních letech to trochu vylepšily. Nejednou se tam stala vážná nehoda a na dalších místech už silnici upravili. Rynoltice si to rozhodně zaslouží, to, co tady kolikrát vidím – jak řidiči jezdí a co dělají, když tudy jezdím do práce – je děsný. Já bych u té silnice bydlet nechtěl,“ řekl k chystaným opravám řidič Petr Vávra.

Ostrůvky budou nejen na přechodech

U vjezdu a výjezdu do obce se mají po rekonstrukci objevit bezpečnostní ostrůvky, stejně tak i na přechodech. Tam, kde jsou chodníky špatné nebo vůbec, postaví nové a součástí plánu je i vybudování stezky pro chodce a cyklisty až ke hřbitovu. Obec do toho investuje zhruba 11,5 milionu korun. Významnou část by měly pokrýt dotace ze SFDI, IROP a Ministerstva pro místní rozvoj, kde žádala obec prostřednictvím MAS Podještědí. Finanční dotaci poskytne i Liberecký kraj. ŘSD za svou část stavby zaplatí 18 milionů korun, které investuje do oprav silnice a kanalizace.

„Aktuálně zde probíhají přípravné práce a kácení stromů. Řidiči místem projedou jedním jízdním pruhem. Kyvadlový provoz je během dne řízen semafory, po pracovní době je místo plně průjezdné. Opravu plánujeme ukončit v srpnu tohoto roku,“ informovala Dana Zikešová z ŘSD ČR.

Práce potrvají do srpna letošního roku. Průběh stavby se dotkne i autobusové dopravy, budou se posouvat zastávky a některé nebudou ve vybraný čas obsluhované. „Do práce a do školy, v ranních a odpoledních hodinách, se lidé dostanou. Prosím všechny o trpělivost,“ dodal starosta Vacek.