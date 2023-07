Sám žil dlouhá léta v zahraničí, a když se před osmi lety rozhodl zakotvit v Česku, přemýšlel, čím se živit. Mezitím se skoro celá jeho rodina přestěhovala do Liberce. „Říkali jsme si, že by bylo dobré lidem život trochu osladit a dát tomu nějaký větší rozměr,“ podotkl.

Reportér Deníku si nechal vyrobit zmrzlinu jahodovou. Červené ovoce se jen smálo z dózy, která se chladí v boxu přístroje. Jedna z brigádnic, studentka z Ukrajiny Myroslava Chumak, stroj zapne. Když teploměr ukáže teplotu pod mínus 20 stupňů Celsia, nabere hrst čerstvých jahod a špachtlí je na mrazící desce rozseká na kaši.

Poté nabírá zmrzlinu, vše důkladně a hlavně rychle promíchá a vzniklou zmrzlinu rozetře po desce do tenké vrstvy. Špachtlí pak roluje vzniklou placku do čtyř rolí nebo závitků, chcete-li. Válečky putují do kelímku z tvrzeného papíru, Myroslava je polije vybranou polevou a přidá dřevěnou lžičku. Dobrou chuť.

„Příprava musí probíhat rychle, jinak zmrzlina na plátu ztuhne moc a pak se drolí a k pánvi se přichytí,“ vysvětlila Chumak. Porce zmrzliny v kiosku, který zájemci najdou u hráze mezi první a druhou nádrží jablonecké přehrady Mšeno, vyjde na 90 korun. „Ano, naše zmrzlina je o něco dražší než ty běžné. Jde nejen o zmrzlinu, ale i o gurmánský požitek, kdy vidíte, z čeho je vaše zmrzlina připravovaná a jak rolovaná zmrzlina vzniká. Lidé se mohou přijít jen podívat, jak se rolovaná zmrzlina vyrábí,“ doplnil Valeček.

Příležitostně s příchutěmi experimentují. „Děláme i zmrzliny pro dospělé, třeba s Jägermeisterem nebo Becherovkou, ta chutná opravdu dobře. Před dvěma týdny jsme zkusili choco mint, tedy čokoládu s mátou,“ vyjmenoval Valeček. Ve stálé nabídce tu mají zmrzlinu malinovou, banánovou, jahodovou, nutellu a oreo.

Valečkův byznys má i další rozměr. Spolupracuje totiž s jabloneckým centrem pro uprchlíky z Ukrajiny Krajanka. Ve stánku u přehrady zaměstnává brigádníky z řad ukrajinských studentů a zve na zmrzlinu děti uprchlíků. „Říká se: Chcete-li pomoci hladovému, nedávejte mu rybu, dejte mu rybářský prut. Proto se snažíme naučit ukrajinské studenty základy cukrářství,“ doplnil zmrzlinář.

Myroslava Chumak je za brigádu ráda. „Učím se na zlatnici tady v Jablonci, chtěla jsem si přes prázdniny vydělat nějaké peníze. A tak roluji zmrzlinu,“ pousmála se sympatická dívka.