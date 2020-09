/ROZHOVOR/ Tomáš Rychecký je ředitel Mezinárodního festivalu animovaných filmů, který letos poprvé proběhne v Liberci.

Tomáš Rychecký. | Foto: Deník / Petr Vodseďálek

Liberec se od 6. do 11. října stane oficiálním festivalovým městem. Anifilm přiveze do města animované filmy z celého světa. Promítat se bude hned na několika místech v Libercia to nejen v kinosálech. O tom, co mohou Liberečané čekat, jaké filmy se budou promítat nebo proč organizátoři přesunuli Anifilm z Třeboně na sever Čech, se rozpovídal ředitel festivalu Tomáš Rychecký.