Navíc z každého startovného putuje 50 korun na konto Nadace Leontinka, která pomáhá zrakově postiženým dětem a mladým lidem. Seriál městských závodů RunTour bude mít do konce roku ještě zastávku v Karlových Varech (25. 9.) a Pardubicích (16. 10.).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.