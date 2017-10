Ruiny budou hlídat strážníci. Vstup do těchto objektů je životu nebezpečný

Ralsko – Liberecký kraj poskytne mimořádný příspěvek na ostrahu bývalého vojenského prostoru v Ralsku.

Všechny objekty po sovětské armádě jsou v dezolátním stavu, zejména dva bývalé štáby, které se nacházejí v blízkosti centra Ploužnice, jsou pro okolí velice nebezpečné. Foto: KÚ LK

Půjde o 650.000 Kč, které dostane město Ralsko. Peníze jsou určené strážníkům městské policie, kteří budou dohlížet na dodržování zákazu vstupu do objektů, které jsou v havarijním stavu a dohlížet na to, aby v prostoru nevznikaly další černé skládky. Po sovětské armádě tam zbylo stále ještě 177 objektů v dezolátním stavu. Řada lidí se ale stále pokouší do těchto objektů dostat, i když je to životu nebezpečné.