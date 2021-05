Počet nakažených koronavirem v kraji sice klesá, přesto jsou některá rozvolnění v nedohlednu. Návrat žáků 2. stupňů základních škol k prezenční výuce rotační formou neproběhne, jelikož počet nových případů týdně stále neklesl pod 100 na 100 tisíc obyvatel. „Rád bych věřil, že hranici 100 překonáme během tohoto týdne, ale je možné, že to bude trvat i déle,“ podotkl hejtman Martin Půta. Ten je zastáncem toho, aby rozhodnutí o fungování škol bylo vázáno nikoli na kraje, ale na okresy.

Nejlepší situace je v okrese Semily, naopak nejhůře je na tom aktuálně Českolipsko. „Mezi nemocnými je hodně těch, kteří dojíždějí za prací. Může to být i tím, že Česká Lípa po celou dobu patřila mezi málo zasažené okresy, takže tam není kolektivní imunita,“ osvětlila krajská epidemioložka Jana Prattingerová.

Pacienti s covidem na jedno místo

Ubývá i pacientů v nemocnicích, přesto nemohla být plně obnovena efektivní péče. „Pracujeme na tom, abychom mohli všechny pacienty nakažené koronavirem umístit na jedno místo v rámci kraje, abychom umožnili nemocnicím začít se plně věnovat standardní péči. Když vše půjde, jak má, mělo by se tak stát v průběhu května,“ dodal Půta.

Situace v Libereckém kraji.Zdroj: Deník

Opačná situace s rozvolňováním nastane v pondělí 3. května v odvětví služeb, které se otevřou bez ohledu na nárůsty nově nakažených v regionu. Za zpřísněných bezpečnostních podmínek přivítají opět zákazníky například kadeřnictví, kosmetické a masážní salony či psí salony. Klient se bude muset prokázat negativním testem na koronavirus.

Otevřít kosmetické studio v Jablonci nad Nisou tak bude moci například Zuzana Janeková, které se už teď ozývají klienti mající zájem o její služby. Přesto předpokládá, že se projeví úbytek. „Jsem přesvědčená, že lidé budou více rozvažovat, za co peníze utratí. Kvalitu ale za pár korun nepořídíte,“ řekla. Počítá i s navýšením evidenční činnosti ve spojitosti s kontrolou negativních testů na covid-19.

Kadeřnice Ilona Pekařová.Zdroj: se souhlasem Ilony PekařovéNa otevření kadeřnictví se těší i Ilona Pekařová z Nového Boru. „Klientky se ozývají s prosbou o objednání už několik týdnů,“ popsala. Plánuje vyhovět i těm, které se objednají na večerní časy. Samotnou ji zaskočilo nařízení, že zákazník bude muset mít negativní test potvrzený certifikátem. Do poslední chvíle doufala, že bude stačit samotest. „Vnímám to jako opět trochu likvidační podmínky otevření, týká se to hlavně vesnic a menších měst. Ne každý bude ochoten kvůli službám kadeřníka dojít do testovacího centra,“ zdůraznila. Doufá, že vláda toto nařízení přehodnotí, když kadeřníkům stačí samotest. Sama svým zákaznicím věří.

Podobné pocity zažívá i nehtová designérka Lenka Vrabcová z Liberce, která už chystá salon na návrat klientek. „Budu se jim ozývat já a navrhnu jim termíny,“ svěřila se Vrabcová s tím, že první dva týdny bude mít nabitý pracovní diář. Zdeňka Materková z jabloneckého salonu Tranquility neplánuje prodlužovat pracovní dobu, jelikož za daných podmínek spousta zákazníků chodit nechce. „Vidím to jako cílenou buzeraci a likvidaci nás malých podnikatelů,“ povzdychla si.

O dalším uvolnění v návaznosti na počty nakažených rozhodne vláda ve čtvrtek. Jednalo by se o regionální rozvolnění u galerií, muzeí či památek bez skupinových prohlídek. Opět by se to týkalo krajů s dobrou epidemiologickou situací. Podle kastelána Vladimíra Tregla by státní zámek Zákupy mohl otevřít ze dne na den. Všechny práce směřovaly k tomu, aby už mohli po interiérech provázet návštěvníky. „Pokud by nám dnes ve čtyři odpoledne někdo oznámil, že zítra můžeme zámek otevřít pro veřejnost, tak není problém, aby se hned zítra v devět ráno konala první prohlídka. Samozřejmě za podmínek, které budou v souladu s obecně platnými protiepidemickými nařízeními,“ zmínil Tregl.

Připravili si i několik novinek. Zámecké chodby obohatili o lovecké trofeje, dobové zvířecí vycpaniny a obrazy s loveckou tematikou. Věnovali se i zámeckému výtahu z roku 1870, který je raritou zákupského zámku. Jedná se totiž o nejstarší dochovaný osobní výtah v České republice. „Od letoška návštěvníci uvidí v prvním patře do výtahové šachty a ve druhém patře jsme provedli úpravy, aby bylo mnohem lépe vidět na samotnou kabinu výtahu, než tomu bylo doposud,“ přiblížil zákupský kastelán. Nyní pracují na vybudování nového okruhu pro dětské návštěvníky, který bude v provozu během letních prázdnin.

Šťastnějším kolegům, kteří budou moci přivítat návštěvníky, závidět rozhodně nebude. Naopak jim to bude v dobrém přát. „A věřím, že den, kdy se i my v Zákupech dočkáme a budeme moci naším zámkem zase začít provádět návštěvníky, už není příliš vzdálený,“ dodal Vladimír Tregl.