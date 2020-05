Na věž v šesti, na prohlídku maximálně ve dvaceti lidech. Průvodci vás proženou ještě nezbytnou dezinfekcí a kromě pantoflí nasadíte roušku. I tak se ale dočkáte. Hrady a zámky patří k nejoblíbenějším cílům turistických výletů. Jen loni je v kraji navštívilo přes 455 tisíc turistů.

Hrady a zámky otevřou 25. května

Průvodci i návštěvníci musí mít roušky.

Zatím se otevřou jen základní okruhy.

Podle zájmu se budou postupně otevírat i další.

Vstupenky je možné zakoupit předem on-line.

Nejvíce jich zamířilo na Trosky a Sychrov. Tam teď láká návštěvníky kromě tajemství francouzského rodu spřízněného s panovníkyi nádherně rozkvetlá zahrada. Dědictví Kamila Rohana pečlivě udržované zdejšími zahradníky.

Novinku přichystaly Trosky. Tam je už 11. května otevřená vyšší z věží na zřícenině Trosky přezdívaná Panna, ve výstupu na druhou ale dosud bránila oprava schodiště. Na Babu se teď bude stoupat bezpečněji.

Na Bezděz za králem železným a zlatým

Přízviskem „královský“ se jako jediný v kraji pyšní Bezděz, který rovněž otevře své brány v pondělí. Od června tu chystají dvě zajímavé výstavy. První z nich se zaměří na zdejší archeologické nálezy, ta druhá na osobnost „krále železného a zlatého“, Přemysl Otakara II. Bezděz se mimochodem stal vězením pro jeho syna, kralevice Václava, jehož tam po králově smrti nechal věznit Ota Braniborský.

Za císařem pánem do Zákup

Cestu za významnými panovníky můžete nasměrovat také do Zákup. Jestliže Bezděz se chlubí tím, že je hradem královským, pak Zákupy postoupily ještě o příčku víc v panovnické hierarchii. V červnu tu zpřístupní trasu, která vás provede dobou císaře Františka Josefa I.

„Trasa byla nově instalována, a to včetně obnovy původní barevnosti stěn – ložnice Alžběty Windischgraetzové, jediného potomka korunního prince Rudolfa a vnučky císaře Františka Josefa I.,“ prozradila mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Lucie Bidlasová. Dodala, že Alžběta jako poslední z rodiny Habsburků navštívila Zákupy v roce 1904.

Pokud před historií dáváte spíš přednost pohádkám, pak rozhodně u Zákup zůstaňte. Hned 25. května se tu otevírá dětská trasa bez průvodce, s rekvizitami a kostýmy z pohádek Svatojánský věneček, Kouzelník Žito a Pravý rytíř.

Novinky v podobě dvou nových okruhů připravili i na zámku Lemberk. Jeden přiblíží zámek ve stoletích, druhý nabídne expozici historických stylů, které se vzájemně doplňují. „Návštěvníci jistě ocení na tuto prodlouženou prohlídku i zvýhodněné vstupné,“ zmínila Bidlasová.

Za papouškem na Grabštejn

Milovníky stavebních stylů napříč historií může uspokojit i návštěva Grabštejna, který okruh s názvem Architektonické a umělecké unikáty rozšíří o dvě místnosti věnované stavební historii hradu a také archeologii.

„Představeny budou archeologické nálezy objevené během průzkumů na hradě a v nejbližším okolí během poslední rekonstrukce,“ přiblížila mluvčí. K vidění bude například brakteátové pouzdro, dělová koule, dětská keramika a keramické hrnce, skleněné předměty a unikátní soubor dýmek z konce 17. století. Otevře se ale až v červenci.

„Na všech objektech budeme zpřístupňovat minimálně základní, tedy hlavní prohlídkový okruh, podle zájmu bychom postupně otevřeli další,“ přiblížil ředitel územní správy NPÚ Miloš Kadlec. Na Grabštejně se už teď můžete těšit na nově pojaté prohlídky pro rodiny s dětmi s průvodcem v podobě papouška Kristiána.

Další běžné součásti dětských prohlídek ale budou nahrazeny soutěžemi a hádankami, aby průvodci dostáli bezpečnostním opatřením, které přiblížil ředitel Kadlec: „Snižujeme počty osob ve skupině, menšími místnostmi se bude pouze procházet a výklad bude poskytován jen tam, kde budou možné rozestupy. Návštěvník musí mít zakryté dýchací cesty po celou dobu pobytu v areálu.“

S rouškami budou výpravy provázet i průvodci. „Pokud mají průvodci mluvit celý den do roušky, nevím, jestli je to rozumné. Ale musíme se podřídit rozhodnutí vlády. Naštěstí se nám podařilo alespoň zrušit opatření, podle kterého by průvodci měli mít správně kromě roušky ještě plastikový štít. To už by znamenalo tlumit výklad přes dvě vrstvy,“ popsal kastelán zámku Hrubý Rohozec Jiří Holub.

Tam už se podle jeho slov návštěvníci nemohou dočkat. „Od chvíle, kdy jsme v rámci rozvolňování zpřístupnili zámecký park, počítáme už i bouchání na zámecká vrata,“ prozradil se smíchem. Upozornil také na možnost nákupu vstupenek on-line na stránkách jednotlivých památek. Lidé by tak nemuseli stát u pokladny fronty, které se budou ale možná i tak tvořit kvůli nutnosti menších skupin na prohlídku, než bývá běžné.