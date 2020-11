Vydatné deště rozvodnily na Frýdlantsku řeku Smědou, která se během soboty 31. října dostala až na 2. stupeň povodňové aktivity.

Vytrvalý déšť rozvodnil řeku Smědou po celém toku od Bílého potoka až do Černous, kde se řeka vylila z koryta a zaplavila silnici. | Foto: Marek Zikmund

Řeka se vylila z břehů a zaplavila silnici ze Vsi do Černous, kde zasahovali místní dobrovolní hasiči. Silnice do Vsi a do Boleslavi zůstaly zavřené až do večera. Dramatická situace byla také v Hejnicích a Raspenavě. Řeka tam stoupala od pátečního večera, situaci sledoval starosta Hejnic Jaroslav Demčák, který měl pro případ potřeby připraven pomoc i pro pozitivní lidi v karanténě.