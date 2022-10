Zdroj: Deník„Vzájemné propojení a podpora místních zemědělců je důležitá. Sice se to promítá lehce do nákladů, ale stojí to za to,“ shodli se mladí podnikatelé Vladimír Wünsch (VW) a Vojtěch Novák (VN) .

Jak se zrodil nápad na výrobu džemů Zezem?

VW: S nápadem na výrobu džemů přišel Vojta. Seznámili jsme se společně na kurzu Podnikni To. Tam jsem byl pozván na přednášku, abych předal zkušenosti z podnikání, kterému jsem se věnoval už od osmnácti. Moje účast měla motivovat ostatní začínající podnikatele k tomu, že začít se dá už v mládí a stojí to za to. Při návštěvě kurzu jsem poprvé potkal Vojtu, který za mnou po přednášce přišel, že vyrábí džemy a potřeboval by s tím pomoci. Vzhledem k tomu, že vlastním marketingovou agenturu INAGO a rozjezdy nových značek jsou pro mě denní rutinou, rozhodl jsem se bez váhání zapojit.

Jestli se nepletu, nebyla pro vás tato oblast velká neznámá, ale mohli jste čerpat z rodinné historie, že?

VW: Máte pravdu. Já v tom viděl i návrat k tomu, co dělal kdysi můj pradědeček. Za první republiky vlastnil koloniál a výrobnu džemů na Litoměřicku. Dá se říci, že to byl pro mne takový návrat ke kořenům. Takže i díky tomu nám s Vojtou dávala spolupráce smysl.

Vladimír Wünsch, 25 let, bydliště Liberec, vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, výkonný ředitel marketingové agentury Inago, mezi zájmy patří sport, cestování a gastronomie.

Vojtěch Novák, 25 let, bydliště Nové Město nad Metují, studuje Technickou univerzitu v Liberci, mezi zájmy patří hokej, kolo, turistika.

Jak dlouho trvalo vymyslet tu správnou recepturu?

VN: Proces ladění receptury nebyl až tak dlouhý. Přeci jenom džemy u nás v rodině vaříme už od mého dětství. Využívaná receptura pak pochází od mé babičky. Důležité je zejména kvalitní a dobře vyzrálé ovoce. V našich džemech najdete 80 % prvotřídního ovoce a jen nezbytné minimum cukru.

Začínali jste jahodou, kolik máte nyní příchutí?

VN: Začátek byl postaven na jahodové příchuti, tak zní i naše hlavní motto. Aktuálně máme v nabídce 12 druhů. Jedná se o 10 klasických příchutí, mezi které patří například právě jahoda, meruňka nebo borůvka, a dvě netradiční příchuti z limitované edice, kam řadíme mango a kiwi.

Snažíte se podpořit lokální pěstitele?

VN: Snažíme se většinu ovoce odebírat od pěstitelů z okolí, jsme s nimi v úzkém vztahu a i oni mají radost, když vidí, co vzniká z jejich plodin. Vzájemné propojení a podpora místních zemědělců je důležitá. Sice se to promítá lehce do nákladů, ale stojí to za to. Přestože by někdo mohl namítnout, že nejsme stoprocentně tuzemští, pravdou je, že mango a kiwi u nás prostě nevypěstujeme.

V čem si myslíte, že jsou vaše džemy originální?

VN: Odlišení je ve třech hlavních bodech, kterými je velký podíl ovoce, minimum cukru a design značky. Když ochutnáte naše džemy, uvidíte jeden kus ovoce vedle druhého. To je jeden z důvodů, proč nám i naši zákazníci posílají fotky svých dětí, jak je dlabou lžičkou. Závislost je v tomto případě nakažlivá, to vám garantujeme. (smích)

Ohledně názvu jste měli od začátku jasno?

VW: Za názvem stojí moje sestra Michaela, která má na kreativní nápady hlavu. Název je prostý, Zezem jako ze země, ale nebojte, ovoce ze země nesbíráme. (smích) Název má symbolizovat právě suroviny místních dodavatelů, prostě to, co nám naše země dává. Od začátku jsme chtěli značku, která bude moderní a minimalistická. Regály jsou plné produktů, které vypadají podobně, my jsme se vzhledem, doufám, odlišili. Náš produkt je jasný, moderní a úderný. Ovšem chuť a receptura se opírá o kvalitu a tradici. A to je to, nač sázíme.

Jaký je vlastně rozdíl mezi džemem a marmeládou?

VN: To je jedna velká záhada a zákazníci to často pletou. My vyrábíme džemy. Pro ně je typické právě naše ovoce jako například jahoda, borůvka a podobně. Kousky ovoce jsou základ! Naopak marmelády jsou vyráběny z citrusů a celý kousek ovoce v nich prostě nenajdete.

Nejdříve jste prodávali na svém webu, poté v lokálních prodejnách a internetových obchodech. Nyní jste se dostali do hypermarketu Albert. Berete to jako splnění nějaké mety?

VW: Start byl na internetu, přece jenom je to moje silné prostředí, kde s ostatními klienty působím. Prvním větším odběratelem pro nás byl Rohlík a Košík. V letošním roce jsme vstoupili do řetězce Albert, ale zákazníci najdou naše produkty i v libereckém Globusu. Cíl je jasný - dotáhnout jednání s dalšími řetězci a láká nás do budoucna i export do zahraničí. Nicméně nezapomínáme na důležitost menších odběratelů. Prostřednictvím nich dostáváme nejrychlejší zpětnou vazbu na kvalitu našich produktů.

Aktuálně bojujeme s energetickou krizí. Podepsalo se zdražování i na vaší výrobě?

VN: Situace není jednoduchá pro nikoho. My nejvíce bojujeme s nedostatkem sklenic či navýšením ceny cukru. To je trochu problém vzhledem k již tak vysoké nákladové ceně, která se odvíjí od toho, že vyrábíme prémiový produkt.

Čeho byste rádi v rámci Zezem dosáhli?

VN: Plánem je udržet si kvalitu a oblibu našich zákazníků. Důležité je, aby vnímali rozdíl mezi jednotlivými značkami, co je vlastně ta přidaná hodnota. Do budoucna pod naší značkou plánujeme i rozšíření portfolia našich produktů.

Co byste vzkázali někomu, kdo by podobně jako vy na začátku měl dobrý nápad, ale bál se jít s kůží na trh?

VW: Pokud máte nápad, potenciální trh a odhodlání, tak máte vše. Nevidím důvod, proč do toho neskočit. Mladým lidem doporučuji hlavně zahodit strach, protože kdy jindy, když ne v mládí či při studiích. Neriskujete tolik na rozdíl od situace, kdy už máte rodinu a odpovědnost za více členů než jen za sebe. Nebojte se ptát a propojovat i s jinými podnikateli z oboru. Moderní doba je spojena se sociálními sítěmi, a to nám dává mnohem více možností než dříve.