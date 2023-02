Zdroj: DeníkRád by dosáhl toho, aby si návštěvníci zahrady kromě dojmů odnesli domů i rostlinku. „Kdyby měly děti možnost odnést si kaktus či masožravku, o které se budou muset starat, může to být startovací bod jejich lásky k rostlinám,“ řekl v rozhovoru pro Deník.

Kdy jste pronikl do světa rostlin a jak dlouho se v něm pohybujete?

S kaktusy jsem se poprvé setkal, když mi bylo asi deset let. Starší bratr mé spolužačky je pěstoval, a tak se ke mně dostal oddělek s kořínky. Zasadil jsem ho a to byl ten osudný bod zlomu, kdy už nebyla cesta zpět. Jakmile máte jeden kaktus, pídíte se po informacích, jak je správně pěstovat, a pořizujete si další. V patnácti letech se k nim přidaly orchideje a následovalo období, kdy jsem zkoušel pěstovat užitkové tropické rostliny jako například mučenky. Později se přidaly i masožravé rostliny. Moje kroky směřovaly na Střední zemědělskou školu ve Frýdlantu, ale nakonec jsem si na několik desítek let odskočil dělat jiné věci, které nebyly profesně spjaté se světem rostlin. Těm jsem se věnoval ve volném čase a výsledkem je sbírka obsahující kolem dvou stovek rostlinných druhů. Samozřejmě počet rostlin je násobně vyšší. A to vše v malém, polykarbonátovém skleníku vytápěném z ústředního topení rodinného domu.

Čtyřiačtyřicetiletý Václav Lenk se stal od 1. ledna 2023 ředitelem Botanické zahrady v Liberci. Pochází z Chrastavy a nyní žije ve Vratislavicích nad Nisou. Je ženatý a má dvě dcery.

To se změnilo a nyní se můžete realizovat na větším prostoru, že?

(smích) To sice mohu, ale ta realizace ředitele je ve vztahu k tomu, že bych měl a musím zajišťovat zázemí pro zahradníky. Musím si zvykat na to, že některé věci si nemohu udělat sám, není na to tolik času. Na druhou stranu tu mám kolegy, kteří jsou schopní a zvládnou tu práci za mě.

Kde jste pracoval před nástupem do liberecké botanické zahrady?

Už během studia na střední škole jsem se dostal k výpočetní technice, navíc oba moji rodiče jsou technicky zaměření. Na rok a půl jsem si odskočil na civilní službu, kde jsem si rozšířil obzory o dendrologii. Zkoušel jsem řízkovat a roubovat dřeviny a pak jsem se usadil ve státní správě.

Jak vás napadlo, že se přihlásíte do výběrového řízení?

Oslovili mě místní zahradníci. Před dvaceti lety jsem v botanické zahradě absolvoval brigádu a podařilo se mi navázat s kmenovými zaměstnanci přátelské vztahy. Když zřizovatel vypsal výběrové řízení, vzpomněli si na mě s tím, že bych se mohl zkusit přihlásit.

Když jste na funkci ředitele nastupoval, tušil jste, do čeho jdete?

Nikdo nemáme křišťálovou kouli. Dvacet let ve státní správě mě připravilo na mnoho věcí, které mohu nyní zužitkovat. Ten záběr je široký a tím, že botanická je relativně malá organizace, věci musíme řešit více kumulativně. Standard botanické zahrady je po bývalém řediteli značně vysoký. Mnoho zahradníků tu působí desetiletí a je vidět, že jim na práci záleží a mají toho dost za sebou.

V čem vidíte největší návštěvnický potenciál botanické zahrady?

Návštěvníky by mohla zaujmout sbírka masožravých rostlin, na které se specializoval můj předchůdce. Rozsáhlá je sbírka orchidejí a kapradinový pavilon nabízí pohled na pěkné a vzrostlé stromové kapradiny. Z venkovních expozic stojí za zmínku skalka s krkonošskou květenou. Když na jaře rozkvetou rododendrony a azalky, je to úžasná podívaná. Rostou tu roky a dosáhly majestátní velikosti. Za zmínku stojí i pavilon s lekníny.

Musel jste přijít s vlastní koncepcí rozvoje botanické zahrady. Jaké s ní máte plány?

Koncepce, se kterou jsem přišel, je omezena standardním šestiletým funkčním obdobím. V tomto horizontu máme v plánu využívat dešťovou vodu ze střech, skleníků, potažmo z hospodářských budov. Se změnou klimatu vody ubývá a veškerá dešťovka, která se povede zadržet a využít, poslouží svému účelu. Skleníky v průběhu času nemládnou a během dvou až tří let budeme řešit jejich opláštění. Jsou staré přes 20 let, některé desky nemají ideální prostupnost světla. V neposlední řadě je potřeba vyřešit otázku energií. Spotřeba je veliká a každá ušetřená megawatthodina je v rozpočtu zahrady výrazně znát. Jelikož mám za sebou 30 let pěstování v domácích podmínkách, kde jsem musel také řešit energiemi, vím, že úspory najít lze, byť ne úplně snadno. A rozhodně to nebude na úkor komfortu rostlin.

Zmiňoval jste, že botanická zahrada je poměrně malá. Je reálné rozšiřovat pavilony?

Skleníkové sbírky by šlo rozšířit pouze na úkor venkovních expozic. Plocha našich skleníků není úplně malá a jejich provoz je nákladný, takže touto cestou nepůjdeme. Není vhodná doba ani prostor. Pro mě je nejdůležitější udržet standard, opečovávat rostliny a zabránit propadu návštěvnosti.

Jakou tvář byste rád dal botanické zahradě?

Byl bych strašně rád, kdyby se povedlo, aby si návštěvníci ze zahrady odnesli nějakou rostlinku. Samozřejmě nerozjedeme komerční zahradnictví. (smích) Když dorazí děti, těší se hlavně na želvičky, kajmana a rybičky. Kdyby měly možnost odnést si kaktus či masožravku, o které se budou muset starat, může to být startovací bod jejich lásky k rostlinám. Líbilo by se mi obnovit tradici pravidelných výstav kaktusů a dalších druhů rostlin. Vím, že v Liberci máme i specialistu na mučenky.

Vnímáte post ředitele botanické zahrady jako vyvrcholení svého profesního směřování či splnění dětského snu?

V průběhu života jsem měl několik představ či idejí, kterých jsem chtěl dosáhnout. Dělat ředitele vnímám jen jako nástroj, jakým způsobem mohu ovlivnit chod botanické zahrady.