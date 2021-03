Jak jste zvládli loňský rok, který byl kvůli pandemii koronaviru dost specifický? Pociťovala jste nějaký vliv na fungování obce?

Covid nás samozřejmě ohrozil a částečně ochromil. V první vlně mě ale překvapila vlna solidarity lidí. Našlo se 10 místních občanů, kteří nás zásobovali rouškami. Všichni jsme se potom zapojili do jejich distribuce lidem, kteří k nim neměli přístup.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkMuseli jste třeba omezit nějaká investice?

Naopak, jelikož jsme měli rozpracovanou rekonstrukci vestavby podkroví základní školy a žáci zůstali doma, tak jsme ji mohli v klidu dokončit. Neměli jsme svázané ruce a už máme i zkolaudováno. Byla to jedna z našich největších investic. Na náměstí jsme udělali osvětlený přechod a plánujeme také nový chodník, aby mohli rodiče s dětmi bezpečně do školy a školky.

Liberecký kraj před nedávnem zaúkoloval obce, aby pomohli s očkováním seniorů a zjistili jaký je zájem, případně pomohli s registrací nebo dojezdem do nemocnice. Jak to vypadalo ve Stráži?

My jsme dokonce předběhli kraj a jeho požadavek, protože jsme to nechtěli nechat náhodě. Rozeslali jsme letáčky a naše úřednice pak jednotlivce objely, pomohly jim s registrací. Už máme první seniory, kteří mají zarezervovaný termín. Zájem o očkování lidé mají. Naši senioři jsou navíc hodně aktivní. Pro imobilní lidi bude zajištěn Libereckým krajem výjezdový tým, který je přijede naočkovat domů.

Stráž nad Nisou se nachází na hranicích Liberce. Zajíždí sem MHD, dopravní spojení je bezvadné. Lidé to mají kousek do přírody. Pozorujete nějaký zvětšený zájem o bydlení ve Stráži?

Ano, od nás lidé neodcházejí, spíše přicházejí další. Přesně kvůli tomu, co jste vyjmenoval. V současné době tvoříme nový územní plán, ke kterému jsme měli návrhy na další výstavbu. Přišly nám ale negativní reakce od místních, kteří si nepřejí, aby se tam dál stavělo. Chystáme nicméně další rozvojovou plochu na Zlatém Kopci, kde by se mohlo začít brzy stavět.

Kasino, které vyrostlo nedávno na okraji Stráže u hlavní silnice, má za sebou rok fungování. Jste spokojená s tím, že tu vzniklo a kolik peněz jste z jeho provozu získali pro obecní kasu?

Podle uzavřené smlouvy máme dohodu, že po určitou dobu my nevyhlásíme nulovou toleranci hazardu na našem území a oni nám zase garantují minimálně 5 milionů čistý přínos do obecní kasy. Pokud by daňový výnos byl menší, zavázali se, že nám zbytek formou daru doplatí. Celá lokalita, kde kasino stojí, prošla úpravou a okolí se zkulturnilo. Za loňský rok, který byl pro ně velmi špatný, tak obec dostala 12 milionů korun.

Museli jste za tento rok řešit nějaké problémy související s provozem kasina?

S provozem kasína a jeho chodem zatím neměl nikdo z okolí problém. Jednou tam zasahovala policie, když se naši dva občané při návštěvě opili, byli hluční a rušili okolí.

Na co získané peníze použijete?

Když jsme chtěli, aby lidé, kteří bydlí na Zlatém a Stříbrném kopci nedaleko kasina, přijali tento projekt, tak jsme jim slíbili, že první investice půjdou do jejich okolí. To se snažíme plnit. Čeká nás budování nové kanalizace. Dost lidí chce plynovou přípojku, které díky kasínu také vznikne. Díky tomu, že tam vyrostlo kasino, dokázali jsme všechny sítě dostat až na hranice našich pozemků. Před 7 lety byly nová kanalizace a přípojka plynu úplně nemyslitelná.

Jak jste se vyrovnávala s tlakem, který vyvíjeli lidé, kteří nechtěli v dosahu mít kasino s hazardními hrami? Nelibost vyjádřilo také město Liberec, na jehož hranicích kasino stojí.

Majitel kasina oslovil Obec měsíc potom, co se v Liberci, vyhlásila nulová tolerance. Majitel tak hledal jiné vhodné pozemky v okolí. Nechtěl přitom stavět na obecním pozemku. Než jsme to odsouhlasili, byla jsem se podívat v jeho jiném kasinu, abych měla představu, jak to bude vypadat. Byla jsem nadšená, bylo to hezky upravené i v okolí, žádný hluk ani nepořádek. Kasino stojí na hranici Stráže a Liberce, vyslechla jsem si i výtky typu, kdo bude přispívat na léčbu závislosti a podobně.

Bavili jsme se o tom, že pandemie z části ochromila všechny. Jak to ale vypadá se spolkovým životem ve Stráži, když je povoleno se scházet a slavit?

Musím vypíchnout strážské dobrovolné hasiče, kteří jsou velmi aktivní. Nejen, že vyjíždějí k zásahům, když je potřeba, ale zajišťují technicky a hlavně personálně dětské dny, sportovní akce nebo Strážské slavnosti. Soudržnost je ohromná a jsou kdykoli a komukoli ochotní pomoc. Kdybych zavolala ve dvě hodiny ráno, tak se sebere 5 lidí a jdou nezištně pomáhat. Kromě toho tady máme sportovní kluby a kroužky, myslivce a zahrádkáře, kteří dělají pravidelné výstavy nebo jsou tady paličkářky.

Řešíte teď aktuálně nějaký problém v obci?

Máme problém se sběrným místem, které už kapacitně nestačí a nevyhovuje ani z legislativních důvodů. Navíc to narušuje soužití lidí v jeho okolí. Před třemi lety jsme proto koupili nový objekt a připravujeme projekt, abychom mohli vybudovat nový sběrný dvůr. Do toho nám chátrá bytový fond, kde se 20, 30 let nic nedělo. Lidé umírají nebo odcházejí do domovů seniorů a byty je potřeba opravit. Někde stále není záchod nebo koupelna součástí bytu, ale je na chodbě společná pro všechny.

Jaké investice vás letos čekají?

Čeká nás rekonstrukce kamenného mostu v Obloukové ulici, kde by měl v budoucnu vzniknout nový sběrný dvůr. Opravit musíme také lávku pro pěší nad železniční tratí, která už dožila. Již zmiňovanou kanalizaci na Zlatém a Stříbrném Kopci. Opravy komunikací, které po letošní zimě jsou na mnoha místech v zoufalém stavu.

Budete na to využívat nějaké dotace?

Dotace jsou pro nás výzvy a já se jich nebojím. Je to fajn prostředek, jak si sáhnout na státní peníze. Spousta starostů se jich bojí kvůli kontrolám a administrativě. Já si myslím, že už jen žádost o dotaci vás donutí, dát si věci do pořádku. Občas přijdete na nějaké problémy nebo nesrovnalosti, které byste za normálního provozu a fungování obce vůbec neregistroval. My například když jsme rekonstruovali veřejné osvětlení, tak jsme zjistili, že část veřejného osvětlení nemáme v obecním majetku.