Co se vám v poslední době v Hodkovicích podařilo?

V letošním roce se nám podařilo dokončit všechny investiční akce, které jsme měli připravené a nebylo jich málo. Máme opravenou významnou část chodníku na ulici Liberecká, máme dvacet pět nových parkovacích míst na sídlišti Podlesí. Dokončili jsme druhou etapu opravy střechy na kulturním domě, kde jsme udělali také část zateplení budovy. V kulturním domě máme také novou plynovou kotelnu a rozvody s měřením a regulací. Aktuálně dokončujeme druhou etapu rekonstrukce veřejného osvětlení, které nám způsobuje velké komplikace, neboť je ve velmi špatném stavu.

Zdroj: DeníkV čem konkrétně je problém?

Výměna stožárů a svítidel je poměrně jednoduchá. Ovšem zemní kabelové vedení, na mnohých místech poškozené, nám rekonstrukci značně komplikuje.

Z čeho máte radost?

Mám radost, že se nám po šesti letech příprav podařilo získat stavební povolení na novou čistírnu odpadních vod kanalizaci v Jílovém. Příští rok začneme stavět, je to jedna z nejvýznamnějších investic, která nás čeká. Zároveň se k té radosti pojí obava, zda to celé zvládneme, protože budeme muset rozkopat téměř celé Jílové. Místní obyvatelé na to čekají již dlouho, udělat to musíme, a věřím, že se to podaří dotáhnou úspěšnou realizaci. Náklady se pohybují okolo 30 milionů korun.

Nebojíte se, že cena poroste nahoru, potom co se letos dělo s cenami stavebních materiálů?

Uvidíme. Aktuálně probíhá veřejná soutěž, výsledek bychom měli znát do konce měsíce. Navíc to probíhá jako sdružená investice, protože se bude zároveň opravovat vodovod a následně i povrch vozovky v celé šíři komunikace.

Zdroj: DeníkLetos se Hodkovicím podařilo uspět v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům. Jak rodinám a seniorům vycházíte vstříc? Co pro ně děláte?

Mám z toho velkou radost. Téma rodinné politiky je pro mě osobně hodně důležité. Podporujeme rodinné a seniorské aktivity v mnoha oblastech. Týden pro rodinu je aktivita, kterou se připojujeme k oslavám Mezinárodního dne rodiny. V týdnu je možné navštívit různé besedy, přednášky, vzdělávací a preventivní akce, divadla a sportovní programy. Vše pak ukončuje odpolední a podvečerní program na náměstí pro všechny generace. Celé je to o setkání lidí, vzájemném sdílení a stmelení v současné době „velice rozbité“ a rozpolcené společnosti.

Co myslíte tou rozbitou společností?

Lidé jsou na sebe oškliví, zajímá je především jejich osobní prospěch a předpokládají, že práci pro společnost za ně udělá někdo jiný.

Daří se vám najít lidi, kteří to vnímají jinak a jsou ochotni udělat něco prospěšného pro společnost?

Ano, daří. Jsem za to velice ráda. Organizujeme nyní třeba veřejnou brigádu, při které vyrážíme sázet nový les. Na malém městě je vždy jedna skupina obyvatel, která se zapojuje do všemožných veřejných aktivit, pak je tu ale ta další část obyvatel, které oslovujeme jen velice těžko a narážíme na nezájem.

Jaký je největší problém Hodkovic? Co vás tady nejvíce trápí?

Jeden z největším aktuálních problémů je to, že se nám nedaří posouvat dál nový územní plán. Už od roku 2015 s tím máme velký problém. Máme za sebou projednání s dotčenými institucemi, ale poslední rok se to zaseklo mezi zpracovatelem a pořizovatelem plánu. Vlastně v tom hrajeme jen okrajovou roli, je to velký problém mnoha obcí. Doufám, že se nám to v příštím roce už konečně podaří dotáhnou do konce a nový územní plán města schválit.

Tlačí na vás i místní obyvatelé?

Spousta lidí na schválení čeká. Dokonce jsme se už dohodli, že jakmile bude nový územní plán schválen, zahájíme sběr žádostí o změnu územního plánu. Za posledních šest let jsme totiž museli všechny návrhy na změnu odmítat.

Hodkovice mají strategickou pozici u rychlostní silnice do krajského msta. Je to pro vás výhoda nebo problém?

Vždycky tvrdím, že strategická poloha je rozhodně výhodou pro Hodkovice. I z tohoto důvodu jsme velice žádaným místem pro bydlení. Nicméně tím, že jsme ze všech stran okleštění sítěmi, nemáme příliš mnoho rozvojových ploch, které bychom mohli využít nebo nabídnout k prodeji.

Řada obcí a měst už ohlásila, že letos ruší kvůli pandemii koronaviru adventní program. Jak jste na tom vy?

Adventní program jsme zatím nezrušili, plánujeme ho v trochu jiném režimu než obvykle. Rozsvěcení vánočního stromu proběhne v tradičním termínu, tj. v sobotu před první adventní nedělí Vše bude venku, takže doufáme, že se tyto akce nebudou kvůli covidu rušit. Hodkovické spolky plánují v době adventu další akce, mikulášskou nadílku, adventní cestu vzhůru pro Křížové cestě a na poslední adventní neděli plánujeme zpívání koled u vánočního stromu. Tradiční nedělní koncerty v kostele ovšem i letos vynecháváme.

Zmiňovala jste spolky a organizace, které u vás působí. Máme v Hodkovicích bohatý spolkový život?

Myslím, že ano. Patříme k obcím, kde je spolkový život na velmi vysoké úrovni. Máme pro naše občany díky spolkům širokou nabídku. V rámci dotačního fondu se snažíme podporovat různorodé aktivity ve prospěch občanů našeho města.