Jak fungování Českého Dubu ovlivnila pandemie koronaviru? Mělo to na vás nějaký specifický dopad?

Koronavir přinesl do města celou řadu neobvyklých situací a možná i extrémů v chování některých lidí. Je to opravdu těžké, někteří jsou doma už skoro rok, mají strach a s nikým se nestýkají. Na jaře, kdy ještě nebylo tolik informací o viru, si lidé zjišťovali, kdo je nakažený, kde se nakazil a jestli se třeba nepohybuje na veřejnosti. Nejen nemocní, ale i jejich rodiny a blízcí museli často čelit dost nepříjemnému tlaku okolí. Nejtěžší pak bylo, když se vir dostal do domova důchodců, tlak ve městě sílil a cítili jsme ho my všichni. Nějak jsme to ale zvládli. Teď je situace jiná, lidi se chtějí vrátit do normálu a vadí jim pro ně často nepochopitelná opatření.

Určitě nás to tady ve městě stmelilo, všichni, kteří za něco odpovídáme, jsme v úzkém kontaktu. Obrátilo se na nás mnoho dobrovolníků, kteří chtěli pomáhat, šili roušky a dávali je těm, komu chyběly, což na jaře byli prakticky všichni. To že jsou lidé, na které se můžete kdykoliv obrátit s prosbou pomoc, platí teď dvojnásobně a za to jim patří obrovský dík.

V Dubu jste starostou už 14 let. Jak budete na rok 2020 vzpomínat?

Byl to určitě specifický rok. Odpadla všechna společná setkání a valné hromady našich spolků, které si jinak hodně užívám. Setkání s lidmi mi chybí. Před dvěma lety jsme otevřeli rekonstruovanou Českou besedu a ta je teď už rok téměř bez využití. Na druhou stranu jsme měli například dost času na přípravu projektů, které budeme letos realizovat. Nepamatuji ale, že by něco za tu dobu, co jsem starostou, tak ochromilo celé město.

Čeká vás v následujících letech nějaký velký projekt?

Kromě plánované větší opravy silnic v obcích nebo vybudování multifunkčního hřiště na asfalťáku je naší největší akcí příprava pozemků k výstavbě domů Na Zhůrách. Připravuje se projektová dokumentace pro 40 až 50 nových domů. Je to moc hezká oblast, které říkával bývalý ředitel muzea doktor Tomáš Edel „Českodubská Ořechovka.“

Tam bude stavět město nebo budete prodávat pozemky a stavět budou soukromníci?

To se bude teprve rozhodovat až po vypracování projektové dokumentace. Je možné, že celou oblast nabídneme k prodeji developerovi nebo se do zasíťování a přípravy pozemků pustíme sami. Je to nádherná a lukrativní lokalita při příjezdu do Českého Dubu od Hodkovic nad Mohelkou. Nachází se nedaleko krásné přírody a místního koupaliště.

Je o bydlení „za Ještědem“ zájem?

Ano, to určitě je, zjišťujeme jej od roku 2016 a vypadá to, že zájem je čím dál tím větší. Lidé vědí, že nemovitosti tu nakoupí levněji oproti většímu městu, mají to blízko do přírody a ve městě je funkční infrastruktura. Do Liberce je to 20 minut autem a blízko je i Mladá Boleslav. Zájem mají ale i místní.

Omezilo vás nějak zavření silnice z Liberce přes Ještěd?

Spíš bych řekl, že to zhoršilo dopravu ve městě a okolních obcích. Lidé ze Světlé nebo Osečné museli do Liberce jezdit přes Český Dub nebo Domaslavice.

V loňském roce i kvůli zavřeným hranicích začali Češi objevovat krásy místní krajiny. Zaznamenal jste větší zájem o Českodubsko, která má rozhodně, co nabídnout?

Určitě máme co nabídnout, nedávno o městě a okolí vznikl velice pěkný dokument p. Kabáta „Český Dub – kraj Karoliny Světlé“. Minimálně na prodloužený víkend tady mají návštěvníci co dělat, je tu johanitská komenda, Podještědské muzeum a spousta možností na výlet do přírody. Bohužel stále ještě chybí některé potřebné navazující služby, ale už i to se za poslední roky hodně zlepšilo.

Co vám tu chybí?

Když tvoříme plán rozvoje nebo strategii turistického ruchu narážíme na problém, že tu chybí ubytovací kapacity. Hotel Koruna nefunguje, přitom by polohou na náměstí byl pro ubytování turistů ideální. Nějaké ubytování ve městě samozřejmě je, ale nestačí to. Lidi, kteří přijedou na výlet nebo na návštěvu tak peníze, které by tu utratili, odvezou jinam.

Zmiňoval jste, že vám chybí spolkový život, jehož fungování je kvůli pandemii omezeno. Znamená to tedy, že je tu za normálních okolností, živo?

Spolky tady mají obrovskou tradici, na spolkové úrovni se řeší většina věcí ve městě a dělá se v nich dobře i komunální politika. Třeba účast na valných hromadách spolků je mnohem větší než na zasedání zastupitelstva a tak se na nich mnohem lépe předávají informace. Ve městě a v obcích máme myslivce, zahrádkáře, rybáře, chovatele, junáky a dokonce dva divadelní soubory. Velice pilní jsou v Trávníčku Dubáci, působí tu folklórní soubor Horačky, loutkový soubor Ještěd. Funguje tady Sdružení rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé, sbory dobrovolných hasičů, TJ Sokol a řada sportovních klubů. Každý rok udělujeme ocenění Osobnost Českodubska, které často putuje za někým z místních spolků, klubů a organizací.