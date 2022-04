Jaké čtenáře byste rád primárně oslovil?

Necílím na vyhraněnou skupinu. K tématu mají blízko potomci muklů a lidé zajímající se o totalitní minulost. Ovšem kniha se dostává i do škol. Cílím i na budoucí čtenáře a badatele v horizontu deseti až dvaceti let. Pokud by se jednou chtěli dozvědět více, po knihách sáhnou, protože tohle téma u nás nebylo uceleně zachyceno a pamětníci umírají. Knihy v podstatě zaplnily „bílé“ místo na mapě minulosti českého prostoru. Nebýt jich, téma rodin a tedy i hrdinství „obyčejných“ lidí by zapadlo.

Zvolil jste podtitul „Nesmazatelný otisk v podvědomí národa“. Na co tím odkazujete?

V 50. letech minulého století bylo až 70 000 lidí uvrženo do likvidačních lágrů a věznic, dalších nejméně 20 000 se ocitlo bez soudu v internaci, desetitisíce mužů sloužilo u pomocných technických praporů. Komunisté internovali 10 000 řeholnic a 2 000 řeholníků. Celkem šlo o plus minus 150 000 lidí. Ti všichni měli rodiny. Na jednu osobu uvízlou v soukolí represe připadalo dva až šest blízkých, nejméně 600 000 lidí. Tehdy to bylo přes 6 % obyvatel. Počet komunisty zasažených obyvatel však byl mnohem širší. Přičtěme rodiny okradené při znárodnění, osoby vyhozené z práce a škol, zemědělce naháněné do JZD ekonomickým nátlakem a zastrašováním. Kolik procent obyvatel tedy KSČ těžce zasáhla? 10 %? 12 %? Víc? V podvědomí národa je vše uloženo. Zní to sice jako fráze, ale není to fráze, nýbrž fakt.

Vybral jste si poměrně těžké téma týkající se osudu politických vězňů a jejich rodin. Co vás k tomuto tématu vedlo?

Prvně jsem potkal mukla ve svých čtyřech letech v roce 1965. To jsem bydlel v Mostě. Do práce mé matky nastoupil právě propuštěný vězeň Josef Slach. Matka mě občas brávala s sebou do zaměstnání, tam si se mnou „můj“ mukl Pepa hrál. Nechal nás též týden pobýt na polorozbité faře, kterou si koupil v Krušných horách. Tam se jeho maminka rozpovídala o jeho věznění. A já, což mi řekli o třicet let později, jsem seděl, poslouchal a ptal se v nejrůznějších obměnách: „Proč byli lidé tak zlí na jiné lidi?“ V jedenácti letech jsem přelouskal knihy o našich válečných letcích a jejich bojích nad Británií a Francií. Zaujaly mě souboje, bombardovací mise, popisy sestřelů i útěky ze zajetí. V mysli mi utkvěla i povzdechnutí uvedená v dovětcích, totiž že vojáci nasazující životy při bojích za Československo byli po roce 1948 zavíráni. Ve třinácti jsem objevil doma u rodičů v knihovně Jeden den Ivana Děnisoviče od Alexandra Solženicyna. Ta kniha mistrně přibližující prostředí gulagu mě fascinovala.

Co se dělo dál?

O muklovské téma jsem zavadil o dvacet let později v souvislosti s prací na projektu Huascarán. Pod Huascaránem, nejvyšší horou Peru, v roce 1970 zahynulo pod lavinou uvolněnou při zemětřesení čtrnáct členů československé horolezecké expedice Peru 70. Jejich rodinám jsem spolu s Jirkou Hladíkem věnoval v roce 1995 knihu „Huascarán, cesta končí, cesta začíná“. Při rozhovorech s vdovami horolezců jsem se ve třech rodinách poprvé setkal z očí do očí s jedinci, kteří byli komunistickým režimem těžce poznamenáni. Od té chvíle se datoval můj zájem o zločiny komunistů u nás i jinde ve světě. Přečetl jsem kdeco, přemýšlel. Postupně mi došla postupně jedna věc: o muklech se psalo hodně, o rodinách skoro nic. Přesně jako u horolezců. Když se nevrátí, napíše se o expedici, o konkrétním případu, ale kde zůstaly rodiny? Proto vznikla trilogie zachycující mimo jiné rodiny muklů.

Máte osobní zkušenost s touto situací?

V mém rodu nemáme muklovskou minulost, i když chybělo málo a děda se ocitl na uranu. V roce 1948 totiž zorganizoval útěk několika lidí přes Šumavu do Německa. Kdyby na něj StB přišla, odseděl by si své. Coby užší rod jsme měli zkušenost s odbojem za 1. a 2. světové války. Prastrýc bojoval za první války ve Francii proti Němcům. Za druhé války společně s mým dědou působili v odboji, šlo o nemalou organizaci v železničním prostředí napojenou na naše zpravodajce ve Velké Británii. Dopadlo to zle, strýce popravili ve věznici Plötzensee u Berlína. S odbojem byl spojen i širší rod. Bratr mé prababičky Bohumil Stašek, probošt vyšehradské kapituly, byl vězněn za nacistů, můj vzdálený prastrýc, kardinál Beran, zažil za války koncentrační tábor, za komunistů pak dlouholetou internaci.

Nejste profesí historik, přesto přinášíte zajímavé poznatky. Jak dlouho trval samotný výzkum a co vše obnášel?

Nejsem historik, však mi to někteří historici dali najevo. Nicméně jiní mě berou. Na tématu jsem pracoval 17 let, čistého pracovního času téměř 10 let. Hodně času zabraly rozhovory s mukly a jejich rodinami. Nešel jsem cestou pouhého ztvárnění vnějšího děje, jak bývá v případě odbojářů proti nacismu a komunismu zvykem – niterné roviny totiž vypravěč a tazatel obvykle opomíjejí. Kde není otázek, není odpovědí. Na opravdu hlubokou sondu nestačí jedno, dvě posezení. Ze svých vypravěčů jsem nejosobnější události dostával složitě. S několika z nich jsem se setkával řadu let, třeba i patnáctkrát. Rozhovorů bylo přibližně 150, hovořil jsem zhruba s třiceti lidmi.

Zjistil jste něco, co vás samotného překvapilo?

Překvapilo mě například, jak důsledně šli komunisté po rodinách svých odpůrců. Vyloženě je deptali. Přitom rodiny muklů režimu ničím nehrozily. Obecnou zlovolnost režimu ještě zvýrazňovali konkrétní komunističtí funkcionáři v daném místě, kteří neměli určitou muklovskou rodinu rádi už před rokem 1948. Osobní zákeřná a zbabělá msta… U první knihy mě překvapilo, jak moc pro mě byla práce náročná emočně. Dovídal jsem se skutečně dost drsné informace. Další dvě knihy již byly emočně snazší, měl jsem už protilátky.

Jaké se vám dostaly na knihu ohlasy?

Ohlasy jsou dobré. Pro některé příslušníky muklovských rodin je to ovšem těžké čtení, protože jdu do „živého“. Téma není možné ztvárnit úsměvně. Jsem rád, že se kniha líbila i slovenskému herci Milanovi Kňažkovi, jehož táta seděl sedm let; rodina to měla dost kruté. Panu Kňažkovi jsem poskytl loni v létě rukopis s prosbou o předmluvu, tu pak napsal.

Jak vnímáte snahy o maskování zločinů komunistického režimu, které se sem tam objevují?

V knize je obsažena výrazná polemika s názory u nás v současnosti silně šířenými, totiž že minulý režim nebyl až tak zlý a byl legitimní. Polemika se odehrává literární formou s postavou jménem Mlžilka, kterou připodobňuji ke staré ohrané gramofonové desce omílající song o tom, že bylo skoro vše fajn. Předobraz Mlžilky existuje. Bagatelizaci minulého režimu vnímám jako nebezpečnou. Překrucování minulosti a zlehčování éry KSČ snižují schopnost společnosti rozpoznat počáteční fázi autoritářského vývoje, a tudíž zvyšují riziko příchodu nějakého dalšího –ismu. Pokud se navýší riziko vpádu zla do nadkritické hodnoty, nějaký –ismus jistojistě přijde, jako se stalo v Německu před válkou a u nás po ní.

Jaké máte další plány na literárním poli?

Poslední čtyři roky byly dost náročné. Vyšly tři knihy: Bolest přetrvává, Huascarán, zastavení po 50 letech a také moje druhé mašinkovské pohádky Útěk tanvaldských mašinek do Tater aneb Boj mašinky Pádlenky za svobodu. K tomu jsem dokončil rukopis třetích pohádek. Jestli najdu sílu a nějaké institucionální krytí, muklovskou trilogii by měla doplnit čtvrtá kniha – jak to bylo a je s rodinami muklů po roce 1989.

Teď se setkáváme s jiným druhem totality spjatým s děním na východě Evropy. Lze najít nějaké paralely?

V knize upozorňuji na zlehčování totalitní minulosti u nás, což nás může směrovat k nějakému –ismu. Přesně to se stalo v Rusku v posledních dvaceti letech. Tam nedošlo k dekomunizaci a vyrovnání s minulostí. Místo toho tam státní propaganda úspěšně oživuje „velikost“ Stalina, pochvaluje si zábor Pobaltí před 2. světovou válkou a po ní, tvrdí Rusům, že okupace Československa v roce 1968 byla správným krokem. Totalitní minulost se v Rusku tedy naprosto bagatelizuje, propaganda vymývá mozky dospělým i dětem, dekomunizace nenastala. To jsou spolu s imperiálním založením ruského člověka důvody, proč má Putin tak velkou podporu a proč Rusové válku schvalují, proč se jim nyní v plné nahotě vrátil autoritářský režim. Totalitu mají zpátky. Vše, co se dělo muklům a jejich rodinám a co je v knize popsané, se už začíná dít Ukrajincům v té části Ukrajiny, kterou Rusko uchvátilo. Na okupovaných územích bude s lidmi postupně hůř. Kniha tedy sice zobrazuje minulost, ale zároveň ukazuje současnost na východě a možnou naši budoucnost.