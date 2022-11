Nyní se kvůli neutěšené situaci v centru města, bitkám a nepořádku rozhodli odstěhovat. „Stěhovali jsme se sem s nadšením, chtěli jsme zabydlet centrum. To, co se tady děje, už není k žití,“ shodují se oba manželé. Celá jména si nepřáli zveřejnit, redakce je však zná.

Jak dlouho bydlíte na Soukenném náměstí?

Nastěhovali jsme se v březnu roku 2017, ale s rekonstrukcí domu jsme začali asi před dvaceti lety. V květnu 2017 začal platit zákaz kouření v restauracích a lidi se naučili celkem hodně času trávit na ulici, navíc ven vynáší lahve a sklenice. Ale snad ještě horší to bylo, když se lidem nejspíš začaly zvyšovat platy a hýřili ve velkém. Pořád se to stupňovalo až do covidu.

Snažili jste se na situaci někoho upozornit?

Vyvolávali jsme jednání ještě s bývalým primátorem, který měl pocit, že by bylo vhodné to nějak regulovat. Spojil nás s pracovníkem městské policie, jenž měl ve své pravomoci pořádek a bezpečnost v ulicích. Ten nás chápal, ale řekl, že lidi mají „žížu“. Tím to skončilo. Po této zkušenosti jsme si řekli, že to asi nepřepereme.

Jak vypadá večer a noc na Soukenném náměstí?

Zejména v pátek a v sobotu večer je to nejhorší. Po setmění nikdy nevycházíme. Není neobvyklé, že si v létě udělají diskotéku na ulici a hudba lidem vyřvává pod okny klidně do čtyř do rána. Party, co k ránu vyjdou z hospod, tady všude po náměstí a okolních ulicích vykonávají veškeré živočišné potřeby. A rozbíjí skla, to nám vadí snad nejvíc. Ráno se tady pohybují lidé venčící psy, chodí rodiče s dětmi do školek nebo škol a všude jsou hromady střepů, vajglů. Není výjimkou, když narazí na opilce, který se jim přímo před zraky pozvrací.

Co by podle vás mohlo pomoci celou věc zlepšit?

Město není schopné zajistit dodržování městské vyhlášky. Mělo by provozovatelům říci, ať je v sedm ráno uklizeno. Přijde nám, že město úplně rezignovalo. Nevidíte tady jediného policistu, ani neprojede hlídka. Není nikde zastání. Když už ráno nastoupí čety, stejně tady většinou posedávají na lavičkách a do Barvířské nebo Široké vůbec nezajdou.

A co ta poslední rvačka, která způsobila takový rozruch mezi Liberečany?

Rozhodně to nebyla první rvačka. Velká byla asi čtrnáct dní zpátky, ta byla taková, že vedle Nisy byla na zemi krev. Perou se tady různí lidé, různé skupiny a národnosti, rozhodně to není o nějakých náhlých bitkách. Na kamerách to určitě musí vidět, ale nejdou sem. Ale ono by stačilo, kdyby tady projela několikrát v noci pomalu hlídka.

Může se vůbec člověk bydlící na náměstí nějak bránit?

My si udělali trojitá skla a pomáhá to. Ale lidé, kteří bydlí kolem, třeba v nájemních bytech v Nise, musí být chudáci. Bohužel je to tady taková mokrá čtvrť a uživí se tu jenom hospody. Nakonec jsme se rozhodli, že se přestěhujeme jinam. Veškeré naše snahy bohužel nevedly nikam. Plány s Papírákem situaci asi časem vyřeší, ale to už se nás netýká, toho už se asi nedožijeme. Jdeme pryč. Proti takovéto mase nemáte obranu.

Vyjádření primátora Liberce Jaroslava Zámečníka k incidentu v neděli 6. listopadu na Soukenném náměstí:

Společně s ředitelem Městské policie Liberec jsem měl možnost zhlédnout kamerové záznamy, kde je celá noční událost zaznamenána. Na Soukenném náměstí se odehrály dvě rvačky, přibližně ve dvě a ve čtyři hodiny v noci. U obou byly za krátkou dobu hlídky liberecké městské policie. V jednom případě přijelo až pět policejních vozidel a ke druhé rvačce rovněž dojely i dva vozy státní policie. Městská policie měla díky kamerovému systému celou dobu přehled o tom, co se děje, neboť jedna z kamer je trvale namířena směrem k této části náměstí a klubům. Místo je rovněž kontrolním bodem, a tak krátce před tím tudy projely vozy městské policie a také státní policie, která toto místo pravidelně kontroluje. Z hlediska prevence děláme vše, co je v našich silách.