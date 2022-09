Se Severáčkem se na festival vracíte poněkolikáté. Za připomenutí stojí vaše spolupráce s renomovaným souborem The King’s Singers v roce 2019. Jak na ni vzpomínáte a čím vás obohatila? Na tuto spolupráci vzpomínám nesmírně ráda. Vlastně si vybavuji ještě dobu dlouho předtím, kdy mi ředitel festivalu Lípa Musica pan Prokeš možnost této spolupráce i účasti Severáčku na zahajovacím koncertu nastínil. Tehdy to vypadalo spíše jako sen, který se ale stal skutečností. Byla to pro nás zcela mimořádná spolupráce, kromě nácviku společné písně The Gift (ta je mimochodem nádherně zachycena na YouTube Lípa Musica) jsme měli i ojedinělou možnost workshopu, kdy se naše děti setkaly, pracovaly a zpívaly s těmito renomovanými umělci. Byl to velký zážitek a všechny nás to v naší další práci posunulo a obohatilo.

Jakou cestu od posledního festivalového vystoupení Severáček ušel?

Pokud bych měla použít nějaký přívlastek, tak ušel cestu dosud neprobádanou. Společně s dětmi i s celou společností jsme prožívali covidovou realitu a snažili jsme se být pospolu. Dařilo se to díky online hodinám, kdy jsme společně - i když každý sám u sebe doma - dvakrát týdně zpívali, usmívali se na sebe z monitorů počítačů a mobilů a moc se těšili, až budeme moci zase zpívat pohromadě, koncertovat, cestovat… Když jsme se pak znovu setkali, nejprve v menších skupinkách a s rozestupy a mohli jsme si opět zazpívat, bylo to dojemné. A já s úžasem zjistila, že nám neodešly děti, že jsme díky pravidelnému zpívání stále ve formě, ale hlavně že nás to daleko víc baví a že si daleko víc užíváme vzájemnou sounáležitost. Myslím, že nás to v jistém slova smyslu obohatilo, přestože ta doba byla hrozná.

V letošním roce se v rámci festivalu poprvé představíte v Kryštofově Údolí. Na jaký program se návštěvníci mohou těšit?

Společně s basistou Josefem Kovačičem jsme připravili program, který otevře skladba soudobého českého skladatele Petra Koronthályho psaná v letošním roce přímo pro Severáček. Na tuto novinku naváže zčásti „klasický“ repertoár, v němž představíme skladby českých a francouzských autorů, např. A. Dvořáka, C. Francka a jejich skladby pro sólový hlas a sbor. Půvabnou Ebenovou Truvérskou mší se pak přesuneme do druhé části koncertu, která bude patřit spirituálům a tradicionálům. Některé z nich jsme pro tento koncert zcela nově nastudovali.

Čím vás přitahuje umění basisty Josefa Kovačiče?

Důvodů, proč již dlouho spolupracujeme, je mnoho, pokusím se vystihnout ty nejdůležitější. Josef Kovačič je mladý a velmi talentovaný pěvec s krásně barevným témbrem hlasu a oduševnělým projevem. Myslím, že ke specifické barvě dětského sboru jeho hlas krásně ladí a tyto dvě polohy pěveckého umění se vzácně doplňují. Josef je navíc absolventem Severáčku, na kterého jsme samozřejmě velmi pyšní, a lidsky i muzikantsky si rozumíme. Doufám, že to publikum z našeho společného vystoupení pocítí.

Jsme na prahu nové sezony, co zajímavého vás v ní se Severáčkem čeká?

Je to snad poprvé, kdy máme před sebou v prvních čtyřech měsících nové sezony čtyři zahraniční výjezdy: na Slovensko, velké turné do Jižní Koreje, před Vánoci reprezentace ZUŠek v Bruselu a ještě letecky na skok na festival do Francie. K tomu se přidávají dvě divadelní premiéry. V libereckém Divadle F. X. Šaldy nádherná opera Francise Poulenca Dialogy karmelitek, ve které účinkuje více než padesát dětí Severáčku, a nová inscenace Mozartovy Kouzelné flétny v divadle v Görlitz, kde účinkují dvě severáčkovská tria. To nepočítám koncerty v Liberci a okolí, včetně ojedinělých a milých příležitostí, jako je samostatný koncert v rámci mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica v Kryštofově Údolí. Tak nám držte palce, ať vše zvládneme!

Lucie Johanovská