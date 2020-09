Móda 2020 – Next Generation je uváděna jako módní show navazující na staré tradice. Jak tomu mám rozumět?

Jedná se o nový projekt našeho divadla, který propojuje současné umění s tradiční výrobou textilu a skleněných šperků. Celou produkci obstaralo Městské divadlo v Jablonci nad Nisou ve spolupráci s dalšími subjekty. Třemi hlavními ikonami jsou módní návrhářky Olga Rusaková, která kromě svých modelů zajistila účast modelek a podílela se na tvorbě choreografie, dále pak Jiřina Tauchmanová a Jiřina Matoušová. Modelky se představí ve společenských šatech, v extravagantních modelech i ve svůdném spodním prádle. Autorské šperky zároveň představí firma Lucid a Michaela Möllerová.

Co je cílem projektu?

Účelem akce je inspirovat a zároveň ukázat možnosti propojení umění a tradičních řemesel s módou, hudbou i mluveným slovem. Chtěli jsme vytvořit něco, co přitáhne pozornost žen i mužů, co nebude jenom móda, hudba nebo divadlo. Zároveň by to neměla být konkurence prezentací tradičních regionálních výrobků, především skleněné bižuterie, ale spíš vyzdvižení možností, které se nabízejí.

Nepůjde tedy o klasickou módní přehlídku nebo koncert, ale o propojení různých žánrů v nové formě a říkáte, že tak trochu i divadlo. Co si pod tím mám představit?

Modelka tady neprojde zprava doleva a zpátky, ale využije celý prostor jeviště, kde se stává součástí jakéhosi příběhu – představení. S tímto podnětem přišla Olga Rusaková, která je velmi známou a vyhledávanou módní návrhářkou. To, jak se oblékáme, je naše prezentace, a myslím, že tady tak trochu pokulháváme. Na akcích, jako je tato, se můžeme nechat inspirovat nebo aspoň zamyslet nad tím, jak o sebe pečujeme.

Všimla jsem si, že na akci bude i kadeřník?

Ano, Alexandre Sokolov je velmi známý kadeřník, který se účastnil několika mezinárodních i světových soutěží. Přímo na akci vytvoří několik speciálních účesů. Půjde vlastně o světovou premiéru, kdy do vlasů zakomponuje šperky a vytvoří velmi avantgardní umělecké účesy. A o to jde. Abychom nezapadli do šedi, ale inspirovali se módními trendy a uměním.

Móda 2020 - New generation

Jak se potýkáte s omezeními spojenými s Covidem-19? Nebojíte se malé návštěvnosti?

Nedávno jsem byl na festivalu vážné hudby a tam jsem si uvědomil, že kdo má rád kulturu a potřebuje ji jako součást svého života, cestu k ní si najde i za těchto podmínek. Díkybohu je stále ještě dost lidí, kteří mají potřebu hezky se obléknout a vychutnat si zážitek i atmosféru na místě. Kultura není o tom sednout si doma v teplákách před televizi a otevřít si pivo. Myslím, že i v této době bychom měli žít kulturou a nenechat se odradit. Obava z nákazy asi přetrvá, ale neměli bychom být vystrašení.

Co by na akci zaujalo vás jako diváka?

Mám rád kreativitu a umění, takže určitě to, co se bude na jevišti vytvářet, jak se budou žánry propojovat. Líbí se mi připomínka tradic a tradičních výrobků, kterým se tímto vzdá jakýsi hold. Těším se na koncert Leony Machálkové a Jana Smigmatora i na tu noblesu, že se hezky obléknu a užiju si atmosféru nevšedního večera.

Pavla Haidlová