Tragédie, která všechny překvapila. V neděli 31. října se zřítila kabina lanovky na Ještěd. Vezla průvodčího, který její pád nepřežil. Aktuálně probíhá vyšetřování, které má osvětlit důvody, proč prasklo tažné lano. Opravy budou trvat několik měsíců, znovuzprovoznění lanovky na Ještěd je podmíněno také ukončením vyšetřování.

Zdroj: Deník„Podle mého názoru za tím stojí skrytá vada materiálu. Pravidelně totiž probíhají revize a celá trasa se rentgenuje ve dvouročních intervalech. Tažné lano se kontroluje nedestruktivní defektoskopií. Nepřipouštím si nic jiného,“ řekl liberecký patriot, spisovatel a bývalý dlouholetý přednosta lanové dráhy na Ještěd Pavel Vursta v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Jak jste se dozvěděl o tragické nehodě na Ještědu? Vybavujete si, co jste v tom okamžiku cítil?

Zaslechl jsem to ve zprávách. Samozřejmě jsem z toho byl celý špatný, protože přeci jenom lanovka – ta liberecká krasavice – mi byla a stále je velmi blízká. Zasáhlo mě to velmi citelně. Stále nemohu pochopit, jak k tomu došlo. Prostě to nedovedu… Lanovka je pro mě srdeční záležitost. Velmi mě bolí, co se stalo. Považuji to za velkou tragédii jak ve smyslu ztráty na životě, tak i pro samotný Ještěd a město. Přeci jenom lanovka je princezna, která se musí hýčkat.

Co se podle vás stalo?

V prvé řadě musím zdůraznit, že se stále jedná o spekulace. Co zatím víme, je to, že došlo k destrukci tažného lana. Nevíme, kde k té destrukci došlo, jestli u koncovky té kabiny nebo někde v průběhu celé délky tažného lana, které je nejdůležitějším komponentem lanovky. Alfou omegou je destrukce lana. Podle mého názoru za tím stojí skrytá vada materiálu. Pravidelně totiž probíhají revize a celá trasa se rentgenuje ve dvouročních intervalech. Tažné lano se kontroluje také nedestruktivní defektoskopií. Nepřipouštím si nic jiného.

Liberečan Pavel Vursta na snímku z roku 2017.Zdroj: Jan JirousZatímco jedna kabina se zřítila, druhá zůstala viset. Předpokládám, že roli sehrál záchranný systém, že?

Každá kabina má takzvanou záchrannou vozovou brzdu. Ta se pravidelně kontroluje, zda funguje a obsluha si to nacvičuje. Jedná se o mechanickou záležitost, kterou v případě potřeby obsluhuje právě průvodčí. Funguje podobně jako záchranná brzda ve vlaku. Když obsluha odjistí západku, tak protisměrné pružiny, které jsou umístěné ve válci na běhounu, prudkou silou stisknou z boku nosné lano. Podobně jako když si představíte kleště. Samozřejmě kabina něco váží a jede nějakou rychlostí, takže má ještě nějakou chvíli snahu sjet dolů. Tady musím ocenit průvodčího v kabině s cestujícími. Projevil úžasnou bystrost a pohotovost, když viděl, že horní kabina vypadla z nosného lana.

Zmínil jste tažné a nosné lano. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Máme tři typy lan, jedno pro každý směr. Jsou tu nosná, na sobě nezávislá lana, na kterých kabiny volně visí pomocí běhounů. Nejpodstatnější je ale tažné lano, které vede přes pohonnou stanici nahoře na Ještědu. Je spleteno z drátů a jeho bezpečnost a odolnost je několikanásobná. Jeho konce se rozpletou do jednotlivých drátků, ty se ohnou a zalijou cínovou kompozicí. Vznikne tzv. hruška, umístí se do pouzdra a ocelová koncovka je ukotvena na čepu každé kabiny. Třetí lano se označuje jako přítažné, vede od jedné kabiny přes dolní stanici k druhé kabině. Není tak namáhané, má spíše stabilizační funkci.

Mohl zde selhat lidský faktor?

To určitě ne. Když jsem dělal přednostu, vždy jsem dbal na to, aby byl personál proškolený. Ten systém školení Českých drah, pod které lanovka spadá, je naprosto dokonalý. Nenechává nic náhodě.

Měl podle vás průvodčí nějakou šanci nehodu přežít?

V podstatě neměl. Kabina se rozjela obrovskou rychlostí a po dopadu na zem se ještě kutálela ze svahu. Sám jste viděl, jak vypadal ten vrak…

Myslíte si, že událost ovlivní vnímání lanovky ze strany veřejnosti?

Nepřál bych si to, ale mám z toho obavy. Navíc se často uvádí a píše, že lanovka na Ještěd je stará. Lidé pak mohou získat dojem, že se jedná o stařečka, který musel dosloužit. Ale to není pravda. V roce 1975 proběhla technologická a stavební rekonstrukce a i v dalších letech docházelo k modernizaci. Pravdou ale je, že se jedná o nejstarší kabinovou lanovku v Čechách. Vznikla na počátku třicátých let a provoz zahájila 27. června 1933. V té době však první svého druhu nebyla. O pět let dříve vznikla lanovka na krkonošskou Černou horu, která ale nyní jezdí jako kabinková v jiné trase.

Přejděme k optimističtější části rozhovoru. Dvacet let jste působil jako přednosta lanovky na Ještěd. Jestli se nepletu, měl jste blízko k železničnímu prostředí. Je to tak?

Přesně tak, mám železnici v krvi. Můj tatínek byl po válce umístěn jako železničář do Liberce, pět let sloužil jako průvodčí. Já jsem jako přednosta lanové dráhy nastoupil v roce 1990 a dělal jsem ho dvacet let. Chvíli jsem i přesluhoval, než jsme vychovali nástupce. Od roku 1933 jsem byl teprve čtvrtým přednostou. Realizoval jsem se i na literárním poli. Napsal jsem několik knih mapujících historii železnic. Při příležitosti 50. výročí vzniku lanovky jsem o ní napsal publikaci, a tu následně upravil i pro veřejnost, když lanovka slavila osmdesát let své existence. Na objednávku krajského úřadu jsem napsal i publikaci Historie železniční dopravy v Libereckém kraji 1859–2009.

Můžete přiblížit, co je náplní práce takového přednosty?

Řídí celý kolektiv. Zodpovídá za personál a hlavně za všechny bezpečnostní prvky. Musí zajistit pravidelné revizní prohlídky, kterých se sám účastní.

Máte nějaké zajímavé vzpomínky z prostředí lanovky?

Těch mám celou řadu. Vzpomínám si například na návštěvu tehdejšího prezidenta České republiky Václava Klause s manželkou Livií, oba se podepsali do pamětní knihy. Výjimkou nebyly ani svatební obřady v lanovce. Vždy jsme to zájemcům rádi splnili.