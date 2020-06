Vsociální sféře se Pavel Pech pohybuje už 10 let, v minulosti pracoval u Agentury pro sociální začleňování nebo v organizaci Most k naději. Pracoval ale také v Mladé frontě Dnes nebo České tiskové kanceláři.

V rozhovoru pro Deník prozradil, jestli korona-virus dopadl na ty nejslabší nejsilněji, kdo to jsou obchodníci s chudobou nebo proč považuje za jeden z největších problémů otázku bydlení. „Asi to bude překvapení, ale na naše dlouhodobé klienty, kteří jsou v evidenci na Úřadě práce, krize skoro nedopadla,“ prozradil koordinátor terénní sociální práce v organizaci Člověk v Tísni.

Mohl byste představit, v čem spočívá vaše práce koordinátora terénní sociální práce?

Mám na starosti tým šesti sociálních pracovníků, kteří se pohybují v terénu. Jejich úkolem je pomáhat lidem, kteří se na ně obrátí s problémy v poměrně široké škále témat. Zejména se to týká bydlení, když se lidé dostanou do situace, že jim hrozí ztráta bydlení nebo naopak když nemají zrovna, kde bydlet. Řeší také zaměstnanost, poskytují poradenství, jak si třeba zažádat o cokoli na Úřadu práce nebo naopak jak se osamostatnit, najít si práci a udržet si ji. Dále řešíme třeba chudobu nebo sociální tíseň, kdy s klienty řešíme nějakou krizovou situaci. V tom případě se jim snažíme poskytnout, co nejvíce informací a podpory, aby se dokázali postavit na vlastní nohy.

Chodí koordinátor do terénu?

Jenom minimálně. Mám ale vlastní zkušenosti s terénní prací z minulosti.

Jaká je role vaší organice při poskytování sociální práce. Suplujete práci obcí a státu nebo ji doplňujete?

Nemyslím si, že bychom suplovali roli obcí nebo státu. Naše práce, kapacity a role jsou jednou ze složek systému sociálních služeb v České republice. Organizací, které se věnují podobnému typu služeb a obdobným cílovým skupinám je více. Naše práce naopak zapadá do státní koncepce a neziskový sektor je klíčovým partnerem státu v poskytování sociální práce.

Před několik lety, když jste pracoval pro Agenturu pro sociální začleňování, jste mapoval Frýdlantsko a jeho potřeby. Tehdy jste říkal, že v regionu chybí terénní pracovníci. Podařilo se situaci to od té doby zlepšit?

Myslím, že situace se na Frýdlantsku od roku 2015 v tomto ohledu změnila k lepšímu. Sociální práce tam probíhá i díky několika evropským projektům. Vždycky se dá ale říci, že pokrytí různými službami by mohlo být lepší. Mnohdy i proto, že potřeby lidí se v čase mění.

Má Liberecko nějaké specifické problémy, s jejichž řešením potřebují lidé pomoc?

Frýdlantsko zapadá do specifika příhraničních oblastí, ale zároveň je tam odlišná situace než třeba v Hrádku nad Nisou, který je také blízko státní hranice. Frýdlantský výběžek nemá tak dobrou dopravní obslužnost. Lidé, kteří žijí v odříznutých lokalitách, nemají třeba možnost si dojet do obchodu. Chybí tam pracovní příležitosti a následně i peníze. To všechno se podepisuje na celkové situaci.

Já jsem narážel třeba na Nové město pod Smrkem, kde žije vysoké procento lidí s exekucemi a v celostátním měřítku jde o jednu z nejzadluženějších oblastí.

Zrovna v Novém městě se podařilo udělat dost práce. Sociální služby se tam rozhýbaly, dobře tam funguje i sociální odbor na radnici. Výsledky nejsou vidět hned, ale pracuje se na tom. Velkou roli sehrává také Místní akční skupina, která se nevěnuje pouze investičním akcím například v zemědělství, ale začala se zabývat také sociálním sektorem.

Traduje se, že každou krizi pocítí nejvíce sociální slabí. Přibyla vám práce během pandemie korona viru?

Asi to bude překvapení, ale na naše dlouhodobé klienty, kteří jsou v evidenci na Úřadě práce, krize skoro nedopadla. Jsou samozřejmě případy jednotlivců, kteří to odnesli hodně. Ostatní lidé, kteří se pohybují v té mizérii, už se zkrátka neměli, kam propadnout. Úřad práce v tomto období zafungoval velice dobře, lidem, kteří už pobírali nějaké dávky, tak například byly dávky automaticky prodlouženy i na další čtvrtletí. Nově jsme však začali poskytovat potravinovou pomoc zejména domácnostem, které náhle přišly o zásadní část příjmů.

Je možné, že se negativní následky krize teprve projeví?

Ano, očekáváme, že se na nás budou obracet lidé, kteří se v podobné situaci ocitli poprvé a nemají s tím zkušenosti. Půjde třeba o dohodáře nebo živnostníky, kteří nedosáhli na státní podporu. V současné době tak máme stejně klientů, jako jsme měli před korona-virem. Ten do naší práce vstoupil jako hrozba. Mapovali jsme tak, jak to třeba vypadá na ubytovnách, jestli se tam nešíří nákaza. Roznášeli jsme ochranné pomůcky a desinfekci.

Jako akutní problém začaly některé samosprávy s nástupem korona viru vnímat bezdomovectví. Kdy hrozilo, že lidé bez domova, budou šířit onemocnění nekontrolovaně. Začaly je proto přesouvat do stanových táborů nebo prázdných hotelů, kde byli pod kontrolou. Dělo se něco podobného na Liberecku?

My běžně nepracujeme s lidmi, kteří žijí na ulici, protože to zajišťují pracovníci města. Bezdomovectví má ale několik podob. Pracujeme například s lidmi, kteří u někoho pobývají přechodně nebo jsou v nějakých provizorních objektech. Mají třeba střechu nad hlavou, byť to není bydlení. To se týká některých ubytoven na Liberecku. Navzdory tomu, co se objevovalo v médiích po čas krize, byla tady situace podle mého názory stabilizovaná. Neměli jsem informace, že by se někde objevilo ohnisko nákazy, což je dobře, protože by to byl velký problém a celé ubytovny by musely zůstat v karanténě.

Problém ubytoven a vydělávání na chudobě se některá města včetně Liberce, snaží řešit vyhlášením tzv. Bez doplatkové zóny. Jaký na toto opatření máte názor? Pomůže to situaci nebo ji to naopak zhorší?

Systém má potenciál být prospěšný, ale v realitě jde většinou o represivní opatření, které má za cíl vytěsnit lidi z určitých částí města. Problém se pak přesouvá jinam, místo aby se vyřešil. Jde o pokus, jak bojovat s tzv. obchodníky s chudobou, kteří vydělávají na lidech, kteří nemohou najít bydlení jinde než na ubytovně.

Vstupují terénní sociální pracovníci i do vztahů mezi nájemci a majitelem ubytovny?

Ano, ale nemáme žádný nástroj, abychom chování majitelů budov mohli nějak změnit. Můžeme upozorňovat na nedostatky. Zároveň je tu ale riziko, že pokud budeme nějak zásadně vystupovat, tak klient může o bydlení přijít. Figuruje tu faktor strachu, kdy klienti se situaci bojí řešit, aby o bydlení nepřišli. Často dochází k jednání mimo zákon. Ať už to jsou nestandardní smluvní podmínky nebo vybírání kaucí, které se lidem už nikdy nevrátí. Setkali jsme se také se situací, kdy byli nájemníci nuceni pracovat na domě bez toho, aby za to měli třeba slevu na nájmu nebo za tu práci dostali finanční odměnu.

Co v takové situaci můžete lidem poradit?

Snažíme se je motivovat k tomu, aby si snažili najít jiné bydlení. Tam ale nastává další problém, protože nájemních bytů je nedostatek. Lidé se tak nemají kam posunout, zůstávají na ubytovnách a to dál živí byznys obchodníků s chudobou.

Jakou roli při shánění nového bydlení hraje fakt, že lidé přichází například ze sociálně vyloučené lokality?

Hraje to velkou roli. Lidé, kteří žiji v sociálně vyloučené lokalitě dlouhodobě, jsou stigmatizovaní a přístup ke standardnímu typu bydlení je pro ně dost omezený. Už jen kvůli tomu mohou být diskriminovaní. Když mají za sebou nějakou pohnutou historii, mají dluhy, které se jim nedaří splácet, tak v mnoha obcích nesplňují ani kritéria pro městské sociální byty. Diskriminování jsou standardně Romové, kteří jsou automaticky odmítáni při shánění komerčního nájmu.

Jaké je vaše zkušenost se spoluprací s jednotlivými městy v regionu při řešení těchto problémů?

Situace je různorodá. Jsou města, která jsou spíše otevřená, usilují o sociální smír a důstojné životní podmínky pro své občany. Pozitivně vnímám třeba projekt Housing first v Liberci, který i přes své nedostatky a limity zejména v malém bytovém fondu města poskytuje příležitost bydlet lidem, kterým se na komerčním trhu s bydlením nedaří. Pak jsou ale města, která se problémy minorit odmítají zabývat.

Pavel Pech

Narodil se 10. 12. 1984 v Liberci.

Získal bakalářský titul v oboru Český jazyk a literatura. Po škole pracoval jako redaktor v Mladé frontě Dnes a ČTK.

Pracoval také v terénních programech Mostu k naději. Spolupracoval s Agenturou pro sociální začleňování na Frýdlantsku.

Do Člověka v tísni přišel v březnu 2019. Souběžně pracuje pro organizaci Centrum pro společenské otázky (SPOT) v pozici lokálního koordinátora v Novém Boru.

Aktivně se věnuje hudbě hraje na baskytaru v kapele Scalp, studuje muzikoterapii a rád se toulá bezcílně po lesích.