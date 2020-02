Je mu sice teprve jednadvacet let a ještě dodělává vysokou školu, už ale pomáhá rozjíždět startup na výrobu brýlí na míru. „Klasické brýle se většinou dělají ve velkých sériích, vstřikováním plastu do formy nebo z předudělaného materiálu,“ popisuje Liberečan Samuel Nagy s tím, že pro část populace ale nejsou sériové brýle optimální.

Spolu se svým otcem optikem se proto pustil do výroby brýlí pomocí 3D tiskárny. V čem se takové brýle liší od těch klasických a jak vypadají, mluví spoluzakladatel start-upu Onyx Vision v rozhovoru pro Týdeník Liberecko.

Jak se liší brýle, které vyrábíte, od těch běžných?

Zásadní rozdíl je, že tvar brýlí upravujeme tak, aby seděly přesně na míru. Lidé, kteří mají oči blízko u sebe či hodně širokou hlavu, dnes dostanou v optice na výběr třeba ze tří brýlí, z čehož dvě se jim nelíbí, takže mají jednu možnost. Hrubý odhad je, že se bavíme třeba o dvaceti procentech uživatelů.

Většina lidí si tedy v běžné optice brýle vybere, ale část jich má problém. Je to tak?

Jsou lidé, kterým brýle lehce odstávají za ušima, s čímž se dá žít, ale pak jsou lidi, kterým nesedí téměř vůbec. Je to stejné, jako když si vybíráte oblečení. Vždycky najdete něco, co vám nějakým způsobem bude sedět. My se ale snažíme, aby lidé nemuseli dělat kompromisy. To, že brýle vyrábíme na 3D tiskárně, nám umožňuje dělat je v různých texturách, barvách. Brýle jsme schopni personalizovat nejen tak, aby měly správný tvar a velikost, ale aby měly i konkrétní styl. Ti, co mají rádi výrazné křiklavé barvy, dostanou výrazné křiklavé brýle. Kdo chce, aby byly nenápadné, nechá si vyrobit tenké černé obroučky…

Mají vaše brýle nějaké výhody i pro ty, kterým sedí ty běžné?

I když u těchto lidí možnost přizpůsobení velikosti a tvaru není tak zásadní, tak to že si mohou vybrat svou barvu je pro spoustu lidí lákavá nabídka. Umíme nabídnout i třeba to, že si na stranu mohou lidé napsat své jméno, nebo si je jinak ozvlášnit.

Jak jste se k výrobě brýlí dostali?

Proces byl relativně dlouhý, už se tomu věnujeme dva a půl roku. Původní idea byla, že si budeme brýle tisknout na malé 3D tiskárně doma, začali jsme experimentovat, ale ukázalo se, že to nefunguje. Od té doby jsme vystřídali spoustu tiskáren, spoustu materiálů. Začali jsme spolupracovat s institutem pro vývoj nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci. Ukázalo se, že ta spolupráce je ještě přínosnější, než jsme si dovedli představit, a trvá dodneška.

Jaký je o brýle zájem?

Před rokem jsme přišli s první verzí, otevřeli jsme prodejnu v Praze v Karlíně. Ukázalo se ale, že materiál měl určité nedostatky, tak jsme přešli na jiný. Teď už máme jakousi druhou generaci brýlí. Zatím máme pozitivní ohlasy, vloni na podzim jsme s nimi byli na pražském Designbloku, kde o ně byl zájem, a nějaké prodeje už máme. Do optik je nasazujeme až teď.