Knihovna mockupů nyní podporuje tvorbu více než 6 000 druhů mockupů obsahující elektroniku, trička, hrnky, knihy, letáky a další tiskoviny. Jen v roce 2020 vytvořili uživatelé Smartmockups více než 3 miliony mockupů. Mezi takové uživatele patří jak menší podnikatelé v oblasti e-commerce, tak i velké globální společnosti z žebříčku Fortune 500.

Zdroj: DeníkMohl byste našim čtenářům vysvětlil termín mockup?

Mockup je v podstatě ukázka toho, jak bude vypadat váš grafický návrh na reálném produktu. Představte si, že jste třeba majitelem kavárny a chcete pro své zákazníky udělat hrníčky, trička a tašky se svým logem. Abyste normálně získal nějakou představu, jak to bude vypadat, potřebujete buď 3D grafika, který vám udělá vizualizaci nebo finální produkty reálně vyrobit. No a nebo místo toho použijete Smartmockups, kde si své logo prostě jen v internetovém prohlížeči “hodíte” na hrníček, tašku a tričko a během pár vteřin vidíte, jak budou finální produkty vypadat. Tím že máte reálné produktové fotky ještě před tím, než daný produkt fyzicky vyrobíte, jej můžete začít rovnou bez vysokých nákladů na prvotní promo prodávat.

Kdo primárně využívá služby smartmockups?

Smartmockups využívají stovky tisíc lidí asi ze 120 zemí světa - naše největší trhy jsou USA, UK, ale třeba i Brazílie nebo Indonésie. Většinou se jedná o kreativce, markeťáky, grafické agentury či malé firmy všeho druhu, ať už jde o kavárny, oděvní značky a ecommerce obecně. Zákazníků z ČR máme pod jedno procento, nicméně i tady se těšíme rostoucí oblibě (úsměv).

Ovlivnila fungování firmy nějak globální pandemie koronaviru?

Díky Smartmockups se i během pandemie rodí celá škála úspěšných a zajímavých podnikání, kdy začínající podnikatelé hledají možnosti, jak si rychle vytvořit lákavou prezentaci produktu na pár kliknutí bez potřeby dalších grafických nástrojů. Například jedna naše ambassadorka z USA kvůli Covidu ztratila zaměstnání a díky Smartmockups založila kompletně nové podnikání se záměrem prodávat své ilustrace, kaligrafii a tiskoviny. Takových příběhů nám chodí stovky (úsměv).

K akvizici vaší firmy společností Canva došlo plánovaně? Chtěli jste prodávat nebo jste dostali nabídku a až pak se rozhodovali?

Prodej jsme plánovali, ale určitě ne takto rychle. Smartmockups rostlo meziročně o stovky procent a firma byla výrazně zisková i bez externích investorů. Nuceni prodávat jsme tím pádem nebyli. Nějaké nabídky ke koupi sice chodily pravidelně, ale větší pozornost jsme tomu nevěnovali. S Canvou jsme se poprvé potkali někdy v roce 2019, kdy jsme začali spolupracovat na jednom menším projektu. Právě na základě tohoto projektu jsme později dostali nabídku, jestli nechceme naši spolupráci posunout na další level.

Co pro vás bylo rozhodující při rozhodování?

Canva je jedním z top hráčů v našem oboru a její vize - umožnit každému vytvářet jakoukoliv grafiku, nám byla, a stále je, hodně blízká. Spousta našich plánů a cílů bylo totožných a viděli jsme, že to je spojení, kdy 1+1 = 3 (úsměv). Velkou roli sehrálo i to, že jsme si s týmem Canvy sedli lidsky. Místo korporátního vyjednávání právníků tak šlo spíše o neformální přátelské diskuze, které vyústily až ve výslednou akvizici. Jednání tedy byla spíše o tom, že budeme mít možnost zařadit vyšší rychlost, spolupracovat s nejlepšími lidmi na světě a dostat výsledky naší práce před desítky milionů uživatelů.

Jakým směrem se bude firma dál vyvíjet? Zůstáváte v Liberci a budete se rozšiřovat? Nabírat nové lidi?

Přesně tak, firma nadále zůstává v Liberci, nicméně se postupně rozrůstáme i mimo region, nejen v rámci ČR, ale i za hranice. Nabírání nových lidí do týmu je teď jedna z našich top priorit a omezovat se pouze na Liberec není dlouhodobě udržitelné. Obzvlášť dnes, kdy se víc a víc lidí přesouvá na home office a z práce na dálku se stává nový standard.



Směr firmy zůstává stále stejný, stát se jedničkou na poli produktových mockupů a zprostředkovat nástroje a možnosti, které byly dříve výsadou designérů široké veřejnosti napříč všemi odvětvími. Být součástí tak velkého a profesionálního ekosystému, jakým Canva bez pochyby je, nám přináší neuvěřitelné možnosti, kam celý produkt posouvat a ještě více zlepšovat. S dosahem několika desítek milionů měsíčních uživatelů se nám naskytuje příležitost, stát se opravdu globálním nástrojem, který může změnit způsob, jakým lidé vytváří své grafické materiály pro svůj business.

V souvislosti se start-upy v Liberci se často mluví o Lipo.Ink, máte s podnikatelským inkubátorem nějaké vlastní zkušenosti?

Je super, že i u nás na severu něco jako Lipo.Ink vzniklo, nicméně vlastní zkušenosti s tímto inkubátorem nemáme. V současné době ale pracujeme na vzájemné spolupráci, která by pomohla ať už začínajícím projektům nebo zaběhlým firmám posouvat se dál a my se tak mohli podělit o zkušenosti, které jsme za celou tu dobu nasbírali.