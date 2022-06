Liberecký kraj je jistě zajímavým místem k životu, jakým způsobem by se sem dali přilákat lidé, aby se rozhodli u nás v regionu zakotvit a žít? Rozhodně je to lepší dopravní spojení s Prahou, zejména železniční, které by umožnilo lidem dojíždění do zaměstnání. To je letitý problém, po jehož řešení dlouhodobě voláme. Pokud bychom měli řádné a moderní napojení Liberce na hlavní město, jistě by se spousta lidí rozhodla pro bydlení v Libereckém kraji, v přírodě, a dojíždění do práce například do Prahy. Dlouhodobě je neudržitelné věřit tomu, že do práce se bude jezdit pouze autem. Už nyní jsme mimo kapacitu, a tak je nutné zatraktivnit veřejnou dopravu, to nás rozhodně čeká.

A jaký je konkrétně přímý vliv dopravy na bydlení a další život?

Zajištění například lepšího železničního napojení by ulevilo přetíženým silnicím a v současné době i přetížené Praze a jejímu okolí z hlediska bydlení, kde už je velmi přehuštěno. Avšak na druhou stranu se objevují s tím spojené problémy, jako je nedostatek míst ve školách, chybějící služby a podobně. A naopak ve vzdálenějších regionech, jako je náš kraj, se ve školách dětí nedostává a i to souvisí s bydlením a nabídkou. Přitom by stačilo více podpořit veřejnou dopravu, v našem případ zmíněnou železnici, jako to udělali v jiných evropských městech a zemích a vyplatilo se jim to. Za příklad nám může posloužit Anglie, kde se k podobnému kroku odhodlali asi před patnácti lety a funguje to.

Myslím, že v tuto chvíli nejde o sociální inženýrství, ale o to, že cena nemovitostí roste rychleji než inflace a lidi kupují byty kvůli zhodnocování. Na druhou stranu ti, kteří tyto byty staví, je staví v místech, kde je snadno prodají. To je Praha a takzvaná velká Praha. A pokud s tím nic neuděláme, budou lidé bydlet v Praze a okolí a venkov se bude i nadále vylidňovat, i proto je nutná nabídka nájemního nebo družstevního bydlení. Pokud to neuděláme, bude se problém zvětšovat.

Vlastní byt je pro mnohé nedosažitelný. Pomoci mohou družstva i bytový fond měst

Jakým směrem by se podle vás měla odvíjet bytová politika v regionu?

Ideální by bylo doplnit nabídku developerů na vlastnické bydlení a zatím malou nabídku na bydlení v družstevních bytech také o nabídku obecních bytů. Bohužel jsou dnes lokality, kde developer nic nepostaví, neboť je prodejně tak nezajímavá, že se mu tam nevyplatí stavět. A tak spíš postaví bytový dům v Liberci nebo Praze, kde se mu investice vyplatí.Každé město by mělo mít nabídku v bytovém fondu, aby dokázalo řešit potřeby svých obyvatel a zejména těch, bez nichž se neobejde, třeba učitelů a strážníků, kteří se v současné době dostávají do situace, že jim s jejich platy nikdo hypotéku nedá.A v této oblasti určitě existuje i skupina obyvatel, která bude městské bydlení potřebovat vždy. Ne třeba na celý život, ale na začátek, než našetří na to, aby si mohli koupit vlastní byt nebo zakotvit v nějakém družstevním. A i to jedno procento nejslabších jsou lidé, o které je potřeba se postarat a nabídnout jim odpovídající bydlení právě proto, abychom dlouhodobě neřešili sociální problém, který vyřešit neumíme.

Může město či kraj podpořit vznik nových či rekonstruovaných bytů?

Kraj ani nemůže být investor, neboť má úplně jiné funkce. Ale chceme především koordinovat výstavbu nájemních bytů, o kterých mluví některé banky. Mluví o tom, že chtějí stavět nájemní byty jako svoji dlouhodobou investici, tak tady určitě chceme zprostředkovávat kontakt na podobné projekty. A také přesvědčovat města, aby podporovala výstavbu startovacích bytů. Myslím, že ukazování směrů a úspěšných projektů je jeden ze způsobů, kterým může Liberecký kraj podpořit obce.