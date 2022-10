Bolesti hlavy a migrény jsou poměrně široké téma a postihují pacienty od dětského věku až do seniorských let, nebo se mýlím?

Ano, je to tak. I když u dětí mohou bolesti hlavy vypadat trošku jinak, ale tam to řeší dětský neurolog. U nás v centru se soustředíme na dospělé pacienty. Migrénami obecně častěji trpí ženy, přesněji v dětství spíše muži a po pubertě se to přehoupne a jsou to častěji ženy. Nejvíc je postižená skupina žen mezi 30 – 40 lety.

Ví se, proč tomu tak je? Je nějaký spouštěč nebo je to vlivem hormonů?

Hormonální změny jsou u žen častým spouštěčem migrén, často je daná i genetická predispozice ke vzniku migrénózních bolestí hlavy. Každý pacient může individuálně vypozorovat jiný spouštěč.

Den otevřeného Centra pro léčbu migrény

Chcete zkonzultovat své problémy s bolestí hlavy s lékařem nebo se dozvědět více nejen o migréně? Pak máte jedinečnou možnost ve středu 19. října od 15 do 18 hodin.

Akce se koná v Krajské nemocnici Liberec, v přednáškovém sále pavilonu P.

Přijďte na krátkou konzultaci s odborníky. Seznámíte se také s aktivitami pacientské organizace Migréna-Help a tipy psychologa, jak mluvit o migréně s blízkými.

Jak se typická migréna projevuje? Obecně se ví, že člověka trápí nejen úporná bolest hlavy, ale také je světloplachý, vadí mu hluk, někdy i zvrací. Jsou ještě jiné příznaky?

Většinou se projevuje právě takto, bolest hlavy je jednostranná, pulzující. Někdo u migrény třeba nezvrací, ale většinou to tak je. Člověka migréna velmi omezuje, musí si lehnout do temné místnosti, mít ticho a klid a nemůže nijak zvlášť fungovat v práci ani v osobním životě právě pro těžké bolesti hlavy.

Postihuje migréna člověka jen v určitém úseku života, anebo se ho drží celý život?

Člověk může migrénou trpět celý život, ale jsou často i pacientky, kterým třeba po přechodu migréna sama odezní a už nemají bolesti hlavy vůbec. Léčitelná migréna není, ale dají se vhodným způsobem potlačovat příznaky a její projevy.

Existuje něco podobného, jako je třeba očkování, které si člověk nechá aplikovat a ono migrény utlumí nebo odežene? Jak se vůbec dají projevy potlačovat?

Nyní je u nás poměrně krátkou dobu dostupná biologická léčba, která je velmi dobrá. Ale pacient musí splnit určitá kritéria, aby na ni dosáhl. Je určená pro pacienty, kteří trpí čtyři a více dní v měsíci bolestí hlavy a již se neúspěšně léčili dvěma a více konvenčními profylaktiky. Biologická léčba je pak podávaná subkutánně ve formě předplněných injekčních per a aplikuje se jednou měsíčně. A tam ty výsledky jsou hodně dobré. U mnoha pacientů pozoruji už po prvním měsíci opravdu velkou změnu a dochází tam ke snížení frekvence, ale i intenzity bolestí hlavy.

Od roku 2020 je u této biologické léčby schválená úhrada zdravotními pojišťovnami a využíváme ji i u nás v centru. Podmínkou k pokračování v léčbě je, že po třech měsících od jejího zahájení bychom měli pozorovat snížení četnosti záchvatů alespoň o 50 procent. Délka biologické léčby zatím není známá, ale pokud je u pacienta s efektem, tak pokračujeme dlouhodobě.

Jak jinak lze migrénu, respektive její projevy, léčit, pokud pominu biologickou léčbu?

Začínáme vždy se standardními profylaktiky ve formě tablet. Například u chronické migrény je pak dále možnost aplikace botulotoxinu do přesně daných bodů v oblasti hlavy. Ale tam si to pacient musí hradit sám.

Botulotoxin mám spíš spojený s plastickou chirurgií. Jak způsobí, že hlava bude bolet méně?

Jsou přesně dané oblasti, body, kde se aplikuje a provádí se to opakovaně. Nyní u nás žádný pacient na tento druh léčby nedochází, ale mám pacienty, se kterými tuto možnost probíráme, protože třeba u nich selhala biologická léčba.

Jak moc je vaše centrum, specializované na bolesti hlavy, vytížené? Je opravdu tolik lidí trpících právě tímto neduhem?

Otevřít centrum se rozhodně vyplatilo. Jsme jediné v kraji, pacienty k nám posílají neurologové z širokého okolí. Nejčastěji jde o komplikovanější pacienty, u kterých již bylo vyzkoušeno několik preventivních léků bez většího efektu.

Lze vůbec migréně předcházet, je například nějaká prevence, dá se bolesti předejít?

Pokud vypozoruje člověk trpící na migrény nějaké spouštěcí faktory, tak se jim snažit vyhýbat. Určitě je vhodné dodržovat pravidelný pitný režim i režim jídla, rovněž spánkový režim.

Ale spouštěče jsou individuální, každý to má jinak, nelze říci, čemu konkrétně je vhodné se vyhýbat.

Jaké jsou ještě jiné typy bolestí hlavy, kromě migrén, jimiž se u vás v obdobném centru zabýváte?

Nejčastější jsou tenzní bolesti hlavy, to je tupá stálá bolest většinou celé hlavy. A potom jsou tu další bolesti, například autonomní bolesti hlavy, kam patří i takzvaná Cluster headache (Hortonův syndrom pozn. red.). Tato bolest je častější u mužů, je silná, prudká, šlehavá na jedné straně hlavy za okem, při které může pacient slzet z oka nebo ho mít zarudlé nebo mu může kapat z nosu. Většinou pacienti nemohou ani ležet a musí pouze chodit, ale výskyt této bolesti naštěstí není tak častý. Bývá to sezónní záležitost, objevuje se často v periodě, pacienty bolí hlava například na jaře a na podzim a mezitím ne. Ale například na tento typ bolestí je už ve Spojených státech schválená také biologické léčba, dá se tedy očekávat, že by v blízké době mohla být schválená i u nás.

Souvisí bolesti hlavy i s držením těla, s tím, jak se člověk hýbe, jaké má povolání?

Ano, může to souviset s bolestí krční páteře. Často také pacientům doporučuji ambulantně rehabilitaci krční páteře a u někoho zlepšení potom nastává.

A jak je to s medikamenty? Je vhodné rozhánět bolest hlavy brufeny nebo podobnými, volně dostupnými, léky?

Určitě. Pouze s těmi léky opatrně, aby se nebraly každý den nebo obden. Pak tam hrozí bolest z nadužívání léčiv, která není úplně vzácná. Máme hodně pacientů, kteří pro časté bolesti berou moc analgetik, a to už samo potom potencuje bolesti hlavy.