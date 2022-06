Příběhy jizerskohorských rozhleden – potřetí. Na co se můžou čtenáři těšit?

Ani já nemám rád tyhle nastavované kaše. Ale trochu mne k dalšímu – a opravdu už poslednímu – vydání knihy přesvědčilo to, že Míla Nevrlý, můj velký literární i lidský vzor, postupoval se svojí Knihou o Jizerských horách úplně stejně. Každé další vydání bylo rozšířeno. Mám tak v knihovně jeho čtyři Knihy o Jizerských horách a vůbec mi nevadí, že jsou zčásti stejné, protože v každé další je něco nového a zásadního. To je tak i v té naší třetí knížce o jizerskohorských rozhlednách. Rozhledny jsou totiž téma oblíbené a není snad roku, kdy by se v Jizerkách v této oblasti něco nezměnilo. Vyhlídkové věže přibývají i ubývají, mění se. V knize je navíc i popsáno, jak se naše rozhledny vydávají do světa – do Prahy, moravských Holčovic i do Jeruzaléma.

Kolik kilometrů jste za příběhy rozhleden nachodil?

Přiznám se, že to nijak nepočítám. Měl jsem krokoměr i takové ty chytré hodinky, vše jsem zahodil. Rušilo mne to. Krajinou chodím nejen za literárními náměty, ale nejraději jen tak. S kamarádem fotografem Honzou Pikousem se často zbůhdarma touláme. A z toho pak vznikají nejlepší příběhy. Každý den jsem v krajině, někdy jen na skok v lese za chalupou, jindy pořádáme dlouhé přechody hor. Trekové boty mi vydrží vždy jen rok, podrážky rychle zmizí. Naše knížky jsou zkrátka „vychozené“.

Také jste toho poměrně dost za věžemi a rozhlednami nacestoval. Mám na mysli například cestu do Jeruzaléma, ale i na Moravu a po celé naší zemi. Na co nejraději vzpomínáte?

Ono to ovšem není tak horké. Já nejraději chodím pěšky a jezdím vlakem. Takže nejvíce cest bylo tady u nás v Jizerkách, ze železničních stanic v podhůří pěkně nahoru na kopce. Na Moravu jsme za replikou rozhledny ze Smrku jeli autem a u toho se nějak necítím, auto mi překvapivě svobodu nedává, ale bere. Už jen to, že se k němu musím vždycky vrátit, mě štve. Dojít do Jeruzaléma je snadné, to by měl každý jednou za život udělat. A když už tam bude, tak se skočit podívat i na Ester Tower, českou rozhlednu ve svatém městě. Je úžasné, že tam něco takového vzniklo. Vlastně ale musím přiznat, že ji tam našla moje žena Zuzka; já jsem pak jen překvapeně civěl…

Co vás osobně na rozhlednách přitahuje, fascinuje?

Víte, já nejsem žádný rozhlednový odborník, tím je mnohem více profesor Jan Nouza z Liberce. On, nadán všemi schopnostmi špičkového vědce, téma vyhlídkových věží uchopil důkladně a systematicky. Já jsem jen tulák, kterého lákají zajímavá místa v krajině. Od dětství jsem se cítil dobře tam, kde byl výhled. Když jsem jako skaut měl strávit noc o samotě, nevybral jsem si bezpečné houští v lesním údolí, ale vrchol s výhledem, kde jsem byl odevšad vidět. Místa s výhledem jsou pro mne tak nějak klidná, mám je prostě rád.

Jak dlouho průměrně připravujete knihu? Musí to být roky příprav, shromažďování materiálů…

Každá z našich knih vzniká minimálně tři roky, ale o některých se bavíme i celá desetiletí a pořád nejsou hotové. Charakter našich knih je tulácký, prostě je musíme vytoulat. A to je na nich sice krásné, ale trvá to dlouho. U těch historických údajů je výhodou, že nám digitalizace otevřela netušené možnosti – máme stoleté noviny z dob otevření rozhleden, spisky horských spolků, které rozhledny stavěly, jsem si sehnal v knihovnách v Drážďanech či na Harvardu. Je to úžasné, ale na druhou stranu se člověk v těch přívalech dat topí a musí hodně vybírat.

Knih máte na kontě celou řadu, zejména vztahujících se k regionu a jeho historii. Jsou ještě témata, která považujete za pro vás neprobádaná a chtěl byste se jim věnovat?

Úplně mne vyděsilo, že těch publikací, na kterých jsem se nějak podílel, je už více než půl stovky. To zní vcelku hrůzně. Ale přesto: rozděláno toho máme pořád hodně. S ilustrátorem Petrem Poldou postupně chystáme jednotlivé díly Toulání Lužickými horami. S fotografem Honzou Pikousem chceme příští rok dokončit už léta připravovanou knížku Bukové toulání o vědomém i vytušeném bloudění jizerskohorskými bučinami. Sníme o knížce o Máchově kraji a rozdělané mám i téma drobných památek Českého ráje. A pak je tu ta knížka o krajině okolo Ještědu…

Máte nějaký spisovatelský sen?

Právě, knížka o Ještědských horách. Já začal psát díky Mílovi Nevrlému. Uhranul mne. Jeho Knihu o Jizerských horách jsem nemohl na sklonku socialismu nikde sehnat, a proto jsem si ji začal ručně opisovat. A nějak přirozeně mne to vedlo k vlastní tvorbě. Rozhodl jsem se tehdy ve svých 17 letech – zcela neoriginálně – napsat svoji Knihu o Ještědských horách. Mám k ní mraky zážitků, informací, unikátních ilustrací – a přesto – doposud nevznikla. To je nejen můj spisovatelský sen, ale spíše náročný úkol. Ve Světlé pod Ještědem jsem ji leckterému sousedu slíbil, budu ji tedy muset napsat.

A co sen turisty a člověka, který putuje za historií a krásami našeho kraje?

Můj spolupoutník fotograf Jan Pikous je stále veselý a bujaře lítá po oldřichovských bučinách i v šedesáti, ale mne před padesátkou najednou zachvacují témata pomíjivosti. Ujít padesát kilometrů na jeden zátah s vypětím všech sil ještě zvládnu, ale cítím, že už se mi dech krátí. Proto je zvláštní, že mne napadají témata, které naopak z našeho regionu utíkají – napsal jsem texty o Liberecké a Jablonecké chatě v Alpách, má z toho být knížka. Chystáme teď další zajímavou knížku o toulání po Rujáně, kam jezdíme dvacet let několikrát ročně. Lákají mne také poutě, do Bozkova, Horní Police, Hejnic. To jsou silná témata. Lidi se dneska v tom chaosu světa ztrácejí, já ale rozhodně nechci být nějaký přemoudřelý ukazatel směru. Na druhou stranu moje knížky začínají být stále více o tom, jak nás krajina našeho domova vždy spolehlivě zachrání před zmatky života i nejistotou světa.