Po úspěšném absolvování zakotvil v lékárně v obchodním centru v Děčíně. Po třech letech přestoupil do soukromé rodinné lékárny ve Frýdlantu, kde působí dodnes. Práce ho stále baví, naplňuje a věří, že tomu tak ještě dlouho bude.

Zdroj: Deník

Jak sám přiznává, nečekal, že epidemie koronaviru bude mít takové důsledky a průběh. Světlo na konci tunelu vidí v podobě očkování proti Covid-19. „Věřím, že vysokou proočkovaností populace se přenos choroby sníží, budeme moct začít uvolňovat opatření a pomalu se navracet k normálu,“ řekl mladý lékárník.

Jak moc ovlivnila epidemie koronaviru a aktuální zpřísněná opatření vaši práci?

Myslím si, že v mém konkrétním případě epidemie práci lékárníka moc neovlivnila. Snad jen komunikace s pacienty přes respirátory a plexisklo, které jsme nasadili na táru vloni na jaře, je trošku obtížnější. Výhodu vidím v tom, že lidé čekají venku před lékárnou a uvnitř jsou opravdu jen dva pacienti a nikdo další se jim netlačí na záda. Do této doby mnoho pacientů diskrétní zónu nedodržovalo a ještě se divili, když jsem je na to upozornil.

Jak převážně reagují návštěvníci lékárny? Musel jste se potýkat s nějakými výstupy, hysterií či dokonce bitky o zboží?

Začátkem epidemie se občas objevil člověk, který nedodržoval zakrytí dýchacích cest nebo omezení počtu lidí v uzavřeném prostoru, ale po upozornění se omluvil a šel počkat ven. Občas se třeba pacienti předběhli venku ve frontě svou nepozorností, ale k žádnému boji nedošlo. V poslední době jsou již pacienti smířeni s opatřeními, roušky i respirátory mívají nasazeny správně, a čekají venku před lékárnou, než se na ně dostane řada.

PharmDr. Lukáš Malý

Narodil se 2. listopadu 1988 v Liberci

Vystudoval Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova Liberec.

Vysokoškolská studia absolvoval na UK Praha, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, lékárník

Mezi jeho zájmy patří cestování, příroda, cyklistika, lyžování, skauting

Zaregistroval jste zvýšený zájem o respirátory po nejnovějším nařízení ministerstva zdravotnictví?

Ano, zvýšený zájem o tyto ochranné prostředky je. A nejen o respirátory, ale třeba i o nanoroušky. Problémem je, že lidé registrují z televize a internetu informace o respirátorech za 10 korun a pak jsou překvapeni, že v lékárně stojí třeba 30 korun a jsou dostupné jen v bílé barvě. To, že vůbec nějaké jsou k dostání, nebo že před rokem dali bez hlesnutí za obyčejnou roušku i 50 korun a za respirátor přes dvě stě korun, lékárník už nemá ani sílu komentovat.



Pomineme-li respirátory a roušky, o co mají lidé v lékárnách největší zájem?

V zimním období byl zájem o prostředky ke zvýšení imunity vždy. V posledním roce velmi stoupla poptávka po zinku a především vitaminu D. Naopak je menší zájem o léky na kašel a kombinované přípravky na chřipkové příznaky. Chtěl bych věřit tomu, že je to hlavně tím, že pacienti raději zůstanou doma, tzv. to vyleží a neženou se hned do práce, kde by onemocnění roznášeli. Vliv má určitě i ochrana dýchacích cest, která nebrání pouze přenosu koronaviru, ale i jiných respiračních onemocnění.

Kdyby ta možnost byla, zapojil byste se do očkování proti koronaviru? Ve Velké Británii, Francii nebo Norsku se očkuje v lékárnách.

Doufám, že tato možnost se i u nás naskytne velmi brzy. Obecně se očkuje v lékárnách nejen v osmi státech Evropy, ale i v dalších zemích na světě. Z rychlých průzkumů spolku Mladí lékárníci a České lékárnické komory mezi svými členy vychází, že skoro polovina lékárníků by byla ochotna očkovat své pacienty. Samozřejmě to musí mít svá pravidla a jsou potřebné legislativní úpravy, ale myslím si, že bychom tuto kompetenci zvládli stejně dobře jako kolegové v zahraničí.



Jak vy sám osobně se stavíte k očkování?

V očkování vidím převažující benefit nad minimálním rizikem. Na podzim jsem se naočkoval proti chřipce a na první dávku proti Covid-19 jdu začátkem března. Věřím, že vysokou proočkovaností populace se přenos choroby sníží, budeme moct začít uvolňovat opatření a pomalu se navracet k normálu.



Vzpomínáte si na loňský rok, kdy epidemie vypukla? Čekal jste tehdy, že situace nabere takový spád?

Upřímně jsem takový vývoj situace nečekal. Myslel jsem si, že v létě bude vše za námi. Teď se obávám, že ani v tomto létě nebude vše za námi, ale musíme to vydržet a chovat se ohleduplně a zodpovědně.



Co si myslíte, že je aktuálně největším problémem lékáren?

Ony ty aktuální problémy jsou už dlouhodobé a Česká lékárnická komora na ně každým rokem upozorňuje. Kdybych měl ze všech vybrat jeden, byly by to nespravedlivé doplatky na léky, které se v různých lékárnách mohou lišit. Všichni platíme stejné zdravotní pojištění a nevidím důvod, proč by pacienti měli platit za stejné léky v různých lékárnách jinak. Ať si dohody a zpětné bonusy řeší výrobci s pojišťovnami a ne jen s vybranými velkými provozovateli lékáren a pacienti ať platí stejné doplatky tak, jako v téměř celé Evropě. Mezi další problémy patří odměňování lékáren. V současnosti je odměna vypočítána z ceny léku, nikoli za práci, kterou lékárník odvede. To je jako kdyby ortoped dostal zaplaceno jinak za svou práci podle toho, jak drahou náhradu kloubu použije. Také mi vadí, že já jako lékárník nemůžu svého imobilního pacienta navštívit doma, abych mu předal jeho léky a vysvětlil mu, jak je má užívat. Návrh na takovou možnost po vzoru lékařské návštěvní služby leží na ministerstvu zdravotnictví už více než rok. V neposlední řadě chybí pravidla pro vznik nových lékáren, a tím zajištění rovnoměrné dostupnosti péče. Stále se objevující tzv. „batohy“, kdy lékař vydá pacientovi protizákonně léky v ordinaci a spřátelená lékárna pak dostane recept k vyúčtování pojišťovně.

Jak se podle vás pozná dobrý lékárník?

Dobrý lékárník se pozná podle toho, že dokáže pacientovi dobře poradit, aniž by mu třeba i něco prodal. Pozná se podle toho, že se nad svou prací zamýšlí a během těch pár minut, které na pacienta má, zhodnotí celou jeho léčbu a odhalí třeba i nějaké lékové problémy nebo doporučí vhodnou úpravu životního stylu. Dobrý lékárník podle mě není vydávacím automatem léků ze šuplíku, to by tam pak opravdu nemusel být.



Snažíte se i jako lékárník být trochu i tím terapeutem? Vyslechnout jejich příběhy, poradit?

Určitě, lékárenství je práce s lidmi a vyslechnout si pacientův příběh je důležitou součástí poskytování lékárenské péče. Mnohokrát vyslechnutí příběhu pomůže se správným doporučením dalšího postupu léčby. Lékárna je zdravotnické zařízení, stejně jako ordinace lékaře, takže to nemůže probíhat stylem „vytáhnout krabičku ze šuplíku – vybrat doplatek – na shledanou“ během dvou minut.