Pandemie koronaviru je loni donutila posunout se ve své tvorbě zase o kus dál. Prodej ve stánku na festivalech a trzích přesunuli do online prostředí a dosavadní sortiment vyměnili za extravagantní korunky a korunky, které jsou bohatě zdobené lokální bižuterií. Úspěch přišel velice rychle a otevřely se jim dveře na světový trh.

Zdroj: DeníkJejich korunky si koupila zpěvačka Beyoncé, televizní osobnost a influencerka Khloe Kardashian a naposledy se tzv. halo crowns z jejich ateliéru objevily na hlavách členek populární britské dívčí kapely Little Mix. Anička a Vlado nepolevují v tvorbě ani letos, za dva týdny odlétají na světovou výstavu EXPO do Dubaje, kde představí své koruny na výstavě v českém pavilonu.

Pracujete v manželském týmu, stále platí, že vy navrhujete design a manžel má na starosti samotnou výrobu?

Anička: Stěhováním se všechno změnilo. Zjistili jsme, že musíme být při výrobě oba dva přítomní. Jinak se ale dá říct, že já mám na starosti nové výrobky, marketing a focení. Vlado má na starosti ekonomiku a řídí výrobu v ateliéru.

Český ráj mi přišel jako turistický supermarket. Mýlil jsem se, říká spisovatel

Kde máte základnu, stále tvoříte ve Frýdlantu?

Vlado: Ne, máme za sebou už druhé stěhování. Před čtyřmi lety jsme byli v Liberci, pak jsme se přesunuli do Frýdlantu a aktuálně jsme zase zpátky v Liberci.

Anička: Našli jsme vhodný a velký prostor, kam se všichni vejdeme. Z Frýdlantu jsme se přestěhovali, protože jsme tam nemohli sehnat zaměstnance.

Pamatuji si z minulosti, že jsem vás potkával na designových trzích a festivalech s květinovými korunkami, čelenkami a dalšími módními doplňky. Kdy a proč jste se přesunuli k výrobě halo crowns?

Anička: Studovala jsem šperk na střední i vysoké škole. Vždy jsem se naučila technologii a pak jsem přemýšlela, jak bych to mohla využít, co bych tím způsobem mohla vyrábět. Začínali jsme asi před deseti lety se šperky z pastelek. V roce 2015 z toho byl velký boom, když o nás napsali na webu My Modern Met. Následně nás kontaktovala i firma Koh-i-noor s nabídkou na spolupráci. Výroba šperků ale byla tak časově náročná, že jsme se po čase přesunuli k novým nápadům.

Nový nápad byly květinové čelenky?

Anička: Ano. Moji rodiče obchodují na východním Slovensku s náboženskými potřebami, dováželi spoustu umělých květin a vyráběli z nich věnce a další dekorace. Já jsem tak začala vyrábět květinové čelenky a věnečky na hlavu. Rodiče i sestry se mi smály a ptaly se, kdo by si tohle na sebe vzal. Jenže to mělo úspěch, po nějaké době tak velký, že to začali vyrábět i další designéři. V tom momentě jsem si řekla, že je potřeba vymyslet něco nového. Zkrátka mě nebaví vyrábět něco, co dělá každý.

Manželé opustili práci a pod Ještědem založili farmu. Splnil se jim sen

Co následovalo?

Anička: Začala jsem vyrábět věci z pírek. S těmito výrobky jsme začali objíždět festivaly a designové trhy po celé republice. Po nějaké době nás ale začali další výrobci imitovat a já věděla, že je potřeba se posunout zase dál. V ten moment přišel požadavek, abychom vyrobili květinovou korunku. Začala jsem tedy přemýšlet, jak to udělat. Vzala jsem paličky na ražniči, nastříkala je zlatou barvou a nastrkala je do korunky. Vypadalo to hrozně dobře, ale bylo ještě potřeba vyřešit, aby to také něco vydrželo. Stále jsem se snažila to vylepšit, přijít s lepším materiálem a technologií. Postupně jsme se způsobem pokus a omyl dostali k tomu, jak vypadají korunky halo crowns nyní.

Valdo: Zásadní změna přišla vloni s pandemií koronaviru. Byli jsme zvyklí objíždět festivaly se stánkem, ale všechny se zrušily. Říkali jsme si, co budeme dělat, festivalové doplňky přece teď nebude nikdo nosit. Začali jsme tak s výrobou halo crowns a všechny výrobky nabízeli v internetovém obchodě.

Přišel úspěch hned nebo jste si na něj museli počkat?

Anička: Spustili jsme to na začátku léta a na podzim už nám přišla objednávka od Khloe Kardashian. Bylo to strašně rychlé. Zájem o halo crowns byl obrovský.

Takže vaše firma patří k těm, kterým pandemie covidu vlastně pomohla?

Anička: Pravda je, že před rokem jsme neměli ani jednoho zaměstnance a teď je nás deset. Je toho tolik, že už jsme to sami nezvládali. Pomohlo nám to, že jsme změnili sortiment. Kdybychom zůstali u festivalových doplňku, tak nevím, jak by to dopadlo.

Vaše korunky ale také nejsou úplně doplňkem nebo šperkem na každý den nebo se pletu?

Anička: To máte pravdu. My máme hodně zákazníků v Los Angeles, kde si myslím, že si naše korunky klidně ženy vezmou na ulici. Máme také zákaznice, který je nosí každý den, za což je obdivuji. Většinou si je lidé kupují na speciální příležitosti jako jsou svatby nebo těhotenské focení. Hodně u nás nakupují stylisté, vizážisté, fotografky, které chtějí mít pěkné fotky na instagram.

Make-up je meditací i neverbální komunikací ženy, říká šampionka ve vizážistice

Jak důležité jsou pro prodej sociální sítě?

Anička: Sociální sítě nám hrozně pomáhají, ať už jde o facebook nebo instagram. Na Pinterest stránce jsme zaznamenali bez jediné reklamy více než deset milionů shlédnutí.

Mediální zájem o vaši tvorbu se zvedl potom, co jste zveřejnili informaci, že si jednu z vašich korunek objednala Beyoncé. Aktuálně máte na webu fotky kapely Little Mix s vašimi korunkami. Předpokládám, že je to nejlepší reklama a vaše výrobky se tak dostanou do celého světa. Co pro vás tento zájem celebrit znamená?

Anička: My si dáváme záležet, aby o nás lidé věděli. To, že si naší korunku vybere nějaká známá osobnost spíše zvyšuje naši prestiž. Když vidí holky a ženy, že má Khloe Kardashian naši korunky, řeknou si wow, tu bych chtěla taky, takže v tomto smyslu nám to pomáhá. My si ale uvědomujeme, že na reklamě a marketingu se nesmí šetřit.

Vlado: Vtipné je, že reklama, kterou nám udělala Beyoncé, zafungovala bez toho, aniž by si naši korunku na sebe vzala.

Ona ji ještě nepoužila? Máte nějaké informace o tom, na co ji vlastně chtěla? Při jaké příležitosti si je chtěla vzít?

Anička: Objednala si čtyři korunky. My jsem jí nakonec poslali asi 15 nebo 20 různých korunek, které jsme vyrobili přímo pro ní, aby měla na výběr. Teď čekáme, kdy je použije. Může se ale také stát, že je nikdy na sebe nevezme.

Zmiňovaná Khloe Kardashian vaši korunku na sobě měla a její fotky, kdy pózovala jako Kleopatra, obletěly celý internetový svět. Měli jste z toho radost?

Anička: Bylo to skvělé. Na instagramu se to virálně šířilo. Naposledy naše korunky měly členky kapely Little Mix. Byla to náročná spolupráce, které se kvůli covidu několikrát odložila, ale nakonec to dopadlo dobře.

Je to můj život, říká o své profesi mladý hasič, který drtí konkurenci v TFA

Jak tahle spolupráce se slavnými osobnostmi probíhá? Najdou si vás samy nebo jim posíláte vaše produkty a čekáte jestli je zaujmou?

Anička: Khloe Kardashian si korunku objednávala sama. Korunku pro Beyoncé objednával její stylista. Některé celebrity nás kontaktují samy na Instagramu. Kvůli Little Mix nás kontaktoval také jejich stylista.

Vlado: Měli jsme v plánu vybrané lidi oslovovat, ale zatím jsme nemuseli, protože za námi přišli sami. Je potřeba říct, že si lidi, se kterými spolupracujeme pečlivě vybíráme.

Zmiňovali jste, že ze začátku vaše šperky byly příliš časově náročné na výrobu a kvůli nezkušenosti jste je prodávali příliš levně. Kdy nastal moment, že jste si dokázali určit vaši cenu?

Anička: Uvědomujeme si, že naše ceny mohou být pro někoho vysoké. My ale sázíme na kvalitu a nemůžeme si dovolit prodávat pod cenou. Chceme dobře zaplatit naše zaměstnance. Řadu materiálů si necháváme vyrobit na míru v Jablonci nad Nisou od perliček přes bižuterní komponenty. Neplatíme tak jen za výrobek, ale také za seřízení výrobního stroje a tak dále. Tohle všechno se snažíme vysvětlit i naším zákazníkům.

Prodáváte více v ČR nebo ve světě?

Anička: Snažili jsme se zuby nechty držet českého a slovenského trhu. To znamenalo nižší ceny, navíc jsme byli pro tento lokální trh příliš extravagantní, což mě omezovalo v kreativitě. V momentě, kdy jsme se přestali přizpůsobovat a řekli jsme si, když není zájem tady, zkusíme to ve světě, tak jsme se osvobodili a neměli žádný limit. Teď nám zákazníci z celého světa píší, že nemohou uvěřit, že je to ruční výrobek, když to stojí tak málo.

Vlado: V Čechách a na Slovensku aktuálně prodáváme tak jedno procento ze všech objednávek.

Sen se mi splnil a policajty jsem nikdy volat nemusel, říká šofér ve výslužbě

16. prosince letíte do Dubaje na EXPO. Co vás tam čeká?

Anička: Napsali nám, že si nás vybrala komise a byli by rádi, kdybychom tam vystavovali. Věděli jsme, že to nebude levné ani jednoduché, ale je to příležitost, která se neodmítá.

Vlado: Budeme vystavovat v českém pavilonu v rámci rotační expozice Czech treasures od 16. do 30. prosince.

Anička: Prezentovat budeme devět našich korunek, kdy výroba jedná nám zabrala asi 5 dní. Schválně jsme si vybrali materiály z Preciosy a od Swarowského a perly nám vyráběly na míru v Perlexu v Jablonci.

Očekáváte, že kromě prestiže vám prezentace na EXPU v Dubaji pomůže proniknout na tamní trh a do bohatých zemí perského zálivu? Podle fotografií vašich zákazníků se mi zdá, že vaše korunky jsou tam velice oblíbené? Čím to je?

Anička: Dívali jsme se na zahajovací ceremoniál EXPA a byla tam jedna holčička, která měla hrozně krásnou korunu na hlavě. Říkala jsem si, že je podobná těm našim korunám. Každý mi říkal, že v Dubaji milují šperky a bylo to vidět i na tom zahájení, kde byly opravdu účastníci ověšeni šperky. V ten moment mi došlo, proč si nás tam vybrali. Už teď nám chodí objednávky z Abu Dhabí a Dubaje, ale věříme, že se to ještě zlepší. V dárkovém obchodě v českém pavilonu jsou od začátku EXPA na prodej i naše koruny z limitované edice.

Vlado: Jeden z našich výrobků dostal také šejk dubajského emirátu Muhammad ibn Rašíd Al Maktúm.

Co plánujete do budoucnosti? Kde se vidíte za rok?

Anička: Chceme se neustále zlepšovat a uvidíme, kam nás ta cesta zavede. Důležité je zachovat wow efekt a vymýšlet další nové věci. Na jaře nás čeká výstava našich šperků v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci.

Vlado: I já vidím prostor posouvat se dopředu a vylepšovat naši technologii. Třeba ta kolekce na EXPO je v tomhle ohledu také speciální, takže se těším až ji lidem ukážeme.

Nebude vám už Liberec malý?

Anička: Liberec je super, protože jsme tady v centru výroby bižuterie. Kvalita tohoto, co nám vyrobí v Jablonci se nedá srovnávat s tím, co se dá koupit třeba v Číně. Zahraničí nás láká. Zvažovali jsme stěhování do Spojených států, protože tam máme nejvíce zákazníků, ale zatím je nám dobře v Liberci.