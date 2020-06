Svoji kavárnu Café Laurella v Českém Dubu otevřela před rokem a půl na výročí svatby s manželem. Tamara Tomešová si tak splnila svůj sen. A že to byl správný krok, potvrzuje i fakt, že získala ocenění v soutěži o nejoblíbenější provozovnu z přílohy Vychutnejte si zimu s Deníkem.

Oceněná kavárna Café Laurella v Českém Dubu. Její majitelka a provozovatelka Tamara Tomešová. | Foto: Deník / Lenka Brabencová

Co vás vedlo k tomu otevřít si vlastní kavárnu?

Vlastní kavárnu jsem otevřela proto, abych mohla vytvořit takovou malou oázu klidu, pohody a dobré kávy i pro ostatní lidi. Aby zde zapomněli na svoje starosti a ponořili se do příjemného snění. Doufám, že se mi to povedlo. Ve své kavárně si zakládám také na kvalitě a správné přípravě kávy. To je pro mě důležité. V kavárně prostě musí být dobrá a kvalitní káva, jinak to není kavárna.