Ke psům měla vždy kladný vztah a když náhodou nějakého opuštěného psa přivedla domu, její rodina se o něj vždy postarala. Když jí bylo šestnáct let, její rodiče založily útulek Azyl pes a Kateřina tam začala pomáhat. To bylo v roce 1992 a za ty roky se podařilo umístit do nových domovů více než 5 tisíc pejsků a 400 koček.

Kapacita útulku je 35 psů a 10 koček, ale jak Kateřina Vojáčková přiznává, bývá jich tu často i více. „Máme zde malá, střední, ale i velká plemena různých ras a věku. Jsou zde pejsci, které někdo týral, vyhodil na ulici, také ty, kterým umřel majitel, a nechtěná štěňata,“ vysvětluje majitelka útulku, jaké bývají osudy jejich svěřenců.

Útulek, který působí po celém Frýdlantském výběžku je soukromý. „Slovo soukromý zdůrazňuji proto, že nejsme zaměstnanci města ani obce. Zajišťujeme odchyty volně pobíhajících psů na základě telefonické objednávky od města, obce či Policie ČR. Tyto instituce nám vystaví objednávku na daného psa a hradí jeho pobyt v útulku, nikoli však naši práci a péči. Zpravidla obce platí 30 dní, nejdéle však půl roku. Stává se ale, že jsou pejsci u nás déle, tudíž je musíme platit ze svého,“ říká Vojáčková a dodává: „Na odchyt zatoulaných a vyhozených psů se jezdí bohužel stále častěji. Spolupracujeme s městskými a obecními úřady, Policií ČR a Městskou policií v případech, kdy je potřeba dohledat majitele, ale i v případě, že je podezření na týrání zvířete a tím porušen zákon na ochranu zvířat. Každý pejsek je v útulku odblešený, odčervený a u veterináře prohlédnutý a naočkovaný. Zranění pejsci jsou samozřejmě ošetřeni. Někteří se musí ostříhat, vykoupat z důvodu velkého zanedbání.“

Právě každodenní práce v útulku jako je čištění kotců, krmení a venčení, je největší starostí. „Každý, kdo má doma pejska, ví nejlépe, jaká je to starost. A teď si to znásobte třeba třicetkrát a vyjde vám čas, který den co den věnujeme psům. Nemluvě o obstarání krmení, odvozu odpadu od psů a cestách s každým pejskem na veterinu. K péči také patří soustavné opravy kotců, boudiček, plotu atd,“ vysvětluje Vojáčková.

Právě proto útulek vítá každou pomocnou ruku či korunu. V rozhovoru majitelka útulku Azyl Pes mluví o tom, jak se změnil chod útulku během pandemie nebo jak to vypadá s rekonstrukcí útulku, na kterou vybírá útulek peníze mezi lidmi.

Zdroj: Archiv Kateřiny VojáčkovéCo jste si pomyslela, když se hned po vyhlášení večerního zákazu vycházení s výjimkou venčení psů objevily vtipy na „půjčovny psů“? Přišlo vám to vtipné?

Víte, ani se nedivím, lidé si už asi musejí dělat legraci. Ať zapnete televizi, sociální sítě, všude špatné zprávy. Tak info o výjimce venčení psů, ta situace se nabízela.

Vím, že vám koronavirus stejně jako mnoha lidem překazil plány na tento rok. Musela jste odložit charitativní ples, mimo jiné. Promítla se ale současná krize nějak na chodu vašeho útulku?

Ano. Chod útulku krize poznamenává stále. Ples opravdu nebyl, a když už se podařilo zorganizovat v červnu Den otevřených dveří a Voříškiádu, tak přišla smršť v podobě přívalové bouřky a pak pršelo celý den. Co se týká současné krize, je to velký problém. Nevím, zda je známo, že útulek má i chráněnou dílnu. Ženy se sníženou pracovní schopností vyrábějí hračky, dekorace, šijí tašky, šátky atd. Ty pak mimo jiné prodáváme v našem charitativním stánku. Ony vykonávají práci, která je baví, a zisk mají ještě pejskové a kočičky. Myslím, že tak to dává smysl a je to dobré spojení. Peníze se pak používají na veterinu, různé opravy, třeba světel, nebo na materiál na podlážky a boudy. Také se z toho platí topení atd.. Jenže, většina akcí byla letos zrušena, a tak se nám tu vrství výrobky, které není kde nabízet. Mám obavy, abych nemusela někoho propustit. Pořád doufáme, že se situace zlepší.

Většinu příspěvků a darů získáváte od lidí nebo firem. Jak je to teď, když se musely zavřít i obchody, kde jste například měli vaši kasičku na příspěvky?

Pro všechny je to těžká situace. . Je to znát, dary od lidí se opravdu razantně snížily. Tam, kde je kasička a je zavřeno, tak se nedá nic dělat než čekat, až otevřou. Pár firem a úřadů přispívají většinou v závěru roku, ale letos si myslím, že mají samy se sebou co dělat, natož přispívat. A lidé, co nechodí do práce, tak z čeho mají přispět? I když vím, že by mnozí chtěl, ale současná nejistá situace jim to nedovoluje.

Chodí k vám lidé venčit útulkové psy? Nebo se bojí?

My jsme na konci října omezili provoz útulku pouze na dopolední hodiny. Protože chodilo víc a víc lidí, ale nemůžeme se vystavit riziku nákazy.

Jak se vám letos daří umisťovat psy a kočky do nových rodin? Řekla byste, že je to stejné jako předchozí roky nebo na to měla koronakrize nějaký vliv?

Při první vlně koronaviru byl zvýšený zájem o pejsky a kočičky. Ptali jsme se, zda mají promyšlené, jak naloží s pejskem, až se vrátí do práce atd. S argumenty to bylo prakticky stejné, že si chtějí pejska vzít o dovolené, aby si zvykl, a teď jsou delší dobu doma, než kdyby měli dovolenou.

Myslíte si, že zvířata vnímají současnou atmosféru strachu, která ve společnosti panuje?

To si nemyslím, u nás je to v útulku stejné jako každý den. Hafíci se dostanou ven každý den. Je to asi také tím, že jsme na vesnici a napětí tu mezi námi není. Jinak to asi mají zvířata ve městech.

Hodně lidí se kvůli vládním omezením dostává do kritické situace, přicházejí o příjmy. Uvedl už například někdo, kdo psa dával do útulku, že se o něj nemůže starat, protože nemá peníze?

To se nám ještě nestalo,ale stát se to samozřejmě může.

Jak to vypadá s plánovanou rekonstrukcí útulku? Chtěla jste vybudovat nové zázemí, ve kterém byste měli lepší podmínky. Náklady se pohybovaly okolo dvou milionů korun, vyhlásila jste proto veřejnou sbírku. Kolik už se vybralo, jaké jsou další plány?

Ano, chtěla a je to i nutnost. Pejskové budou mít vnitřní vytápěné kotce a každý výběh ven. Také oddělenou karanténu. Malou dílnu (teď se vše dělá venku), kancelář. Pro ty účely byl dokonce zakoupen pozemek za útulkem. Stará stodola už skutečně není vyhovující. Na účtu je něco přes 400 tisíc. Ozvalo se několik firem s konkrétní pomocí. Např. pán s bagry nabídl i odvoz suti, další že by mohli dodat mříže atd… Vím, že je to běh na dlouhou trať, ale věřím, že společně s lidmi to dokážeme. Sami na to opravdu nestačíme.

Kolik zvířat aktuálně máte v útulku? Které je u vás nejdéle?

U nás je nyní 19 pejsků a 7 kočiček. Nejdéle jsou tu Kevin, Oskar a Áron. Od roku 2016 vlastně všichni našli domov, ale za pár dnů se vrátili. Jsou to velcí psi a mají své povahy. Ale věřím, že i oni najdou ten pravý domov.

Za chvíli jsou Vánoce a problém nechtěných vánočních dárků, které leckdy představují domácí zvířata. Prověřujete nějak lidi, kteří přijdou právě v tomto období s žádostí o pejska nebo kočku?

S každým zájemcem si popovídáme při ukázce pejsků. Ve smlouvě je i napsáno, že se můžeme přijet podívat a do 14 dnů nás má chovatel informovat, jak si pejsek či kočička zvykl a vůbec jak reagovali na nové prostředí.

Váš útulek byl založen v roce 1992 a za ty roky se podařilo umístit do nových domovů více než 5000 pejsků a 400 koček. Co vás po 28 letech stále motivuje pokračovat v práci a péči o opuštěná zvířata?

Už je to přes 5000 psů a 400 kočiček. Co mě motivuje? U nás doma vždycky byli psi nebo kočky. Zachraňovala jsem zvířata už jako malá holka. U mamky se zrodil sen, že bude mít útulek, a také se tak stalo. Bohužel je to 10 let co umřela a bylo jasné, že v tom budu pokračovat dál. Vím, že moje práce má smysl, a když vidíte ty nešťastné chlupáče z ulice, jak se pomalu mění a radují se že života a znovu získávají důvěru k člověku, to beru jako odměnu. Například nedávno tu byla kříženka bíglice, bála se tak, že nevylézala z boudy. Teď už se raduje v novém domově. Trpělivostí a laskavou péčí se dají udělat snad i zázraky.

