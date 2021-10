Profesionální fotograf a student Jaroslav Tomášek zná hodnotu vzpomínek velmi dobře. Díky své profesi často zachycuje důležité životní okamžiky skrz hledáček svého fotoaparátu. I tato zkušenost byla jedním z hlavních důvodů, proč vytvořil službu floracast.cz. „Zachováváme krásné vzpomínky, kterých se i po padesáti letech můžete dotknout. Jedinečný mix poctivé řemeslné práce, jemnosti a krásného designu, který skvěle doplní interiér a vyvolá emoce, kdykoliv se na výrobek podíváme,“ řekl v rozhovoru pro Deník Tomášek.

Jaroslave, kde se zrodila myšlenka na zachování svatební kytice v pryskyřici?

Jako fotograf jsem vždy vnímal, jak důležitou roli hrají vzpomínky v našich životech a byl jsem vždy potěšen, když jsem je mohl uchovat prostřednictvím focení. Chtěl jsem ale zkusit něco nového. Něco, na co si lidé mohou sáhnout i za padesát let a stále jim to bude připomínat krásné vzpomínky na daný okamžik. Začalo to v dědově garáži, kde jsem experimentoval s nespočtem různých materiálů, způsobů a technik, které postupně vyústily v použití květin. Jsou krásné, najdeme je na každé velké události, a i když si to neuvědomujeme, drží v sobě spoustu vzpomínek na důležité momenty našeho života.

Jak to pokračovalo dál?

Plně jsem se pustil do projektu koncem minulého roku. Vznikla ohromná spousta experimentů a různých verzí, ale stále jsem nebyl spokojený s výsledkem, kterého jsem chtěl dosáhnout. Až po zhruba sedmi měsících intenzivního testování se povedlo vytvořit opravdu báječný výrobek, se kterým jsem byl skutečně spokojený. Investoval jsem svoje peníze, které jsem si vydělal jako fotograf při studiu střední školy, abych si mohl dovolit nejlepší materiály a pořádnou dílnu. Ale ne zas takovou! Děda stále potřeboval někde zaparkovat své auto.

Dědovi to nevadilo?

Byl rád. Vždy mě odmala podporoval. Vzpomínám si, jak mě děda učil základy matematiky ještě dříve, než jsem nastoupil na základní školu. Vždy jsem těžil z jeho zkušeností a znalostí. Od dětství jsem měl rád práci, kde jsem mohl zapojit hlavu i zároveň své ruce.

Jak celá služba funguje?

Jedná se o kompletní balíček. Cílem bylo celý proces co nejvíce zjednodušit pro budoucí nevěsty, protože si moc dobře uvědomuji stres, který musí nevěsty prožívat před svatbou a v době svatby. Květiny vyzvedneme, usušíme a naší patentovanou technologií vytvoříme výrobek z pryskyřice, který bude připomínat krásné okamžiky po celý život.

Chápu to tak, že cílíte pouze na novomanžele?

Rádi zachováme květiny z jakékoliv události. Ať se jednalo o zachování třiceti růží k výročí anebo pouze o jeden květ, vždy je cílem přinést zákazníkům maximální kvalitu na stůl. A nemusí to být pouze květy! Do pryskyřice je možné zalít téměř cokoliv. Od fotografií, prstenu až po datum svatby.

Může se použít i čerstvý květ?

Čerstvý květ by uvnitř pryskyřice shnil, protože pryskyřice květinu v sobě zcela uzavře. Přirovnal bych to k umístění květu do igelitového pytle. Naopak je zde velká výhoda oproti jiným metodám zachování květin a tou je, že kvalitně usušené květiny absorbují pryskyřici, která květiny výborně zakonzervuje a květiny díky tomu vydrží krásné po desítky let.

O názvu Floracast jste měl hned jasno, nebo bylo ve hře více návrhů?

Byl to mnohem delší proces. Od chvíle, kdy jsem věděl, že cestu vidím v květinách v pryskyřici, získal projekt jasně znějící pracovní jméno „Květiny v pryskyřici“. Ačkoliv by takový název produkt přesně vystihoval, nebyl jsem úplně jeho fanouškem. Začal jsem tehdy bádat po různých věcech, které s květinami máme spojené. Zároveň jsem chtěl upozornit na to, že se nejedná o ledajaké květiny. Vzniklo proto spojení slov „Flora“ jakožto soubor rostlin a „cast“, které znamená v angličtině zalít, odlít. V našem případě odlít květiny či floru do pryskyřice.

Kolik lidí je do projektu zapojeno?

Má úžasná maminka a já. Dělíme se společně o výrobu, kde její cit pro detail i kreativita opravdu zazáří a skvěle se ve výrobě doplňujeme. Starám se sám o každou část floracast.cz. Mám dobrou příležitost využít dosavadních zkušeností, a hlavně si plním svůj sen z dětství, za což jsem vděčný. Zatímco si ostatní ve školce hráli s dinosaury, já si kreslil plány hotelu, který bych vedl. Proto jsem také rád, že mohu ve firmě řídit vše od marketingu po design až k výrobním procesům. Ale znamená to také velkou zodpovědnost. Museli jsme v průběhu let překonat spoustu překážek, které nám stály v cestě, ale vždy jsme z každého problému dokázali udělat příležitost, poučit se a posunout se ještě dále.

Jaké byly největší překážky?

Finance, kvalita materiálu a bezpečnost. Pryskyřice je velmi drahý materiál, který nejvíce ovlivňuje cenu samotného výrobku, a proto bylo hlavní dobře hospodařit s financemi již od úplného začátku. Další velkou překážkou bylo najít vhodný typ pryskyřice pro práci s květinami.

Zmínil jste i bezpečnost…

Práce s pryskyřicí je extrémně nebezpečná. Obsahuje spoustu aditiv, které při špatné manipulaci mohou velmi ublížit lidskému zdraví a to trvale. Bez speciálně upraveného zázemí včetně speciálních pomůcek si člověk rychle koleduje o závažné zdravotní problémy. Před „hraním si“ s pryskyřicí jsem si byl dobře vědom nástrah, které práce s takovými materiály přináší. Získat vše pro bezpečnou práci byla kapitola sama o sobě, ale nikdy bych se do práce nepustil a ani nenechal nikoho jiného, kdybych neměl jistotu, že jsou podmínky bezpečné. Zákazníci se bát ale nemusí, hotový produkt je zcela bezpečný a vhodný pro použití doma. Není to jen moje domněnka, je to podložené certifikáty o bezpečnosti produktu, které tvrdí totéž.

V čem se si myslíte, že jste unikátní, originální?

Zachováváme krásné vzpomínky, kterých se i po 50 letech můžete dotknout. Jedinečný mix poctivé řemeslné práce, jemnosti a krásného designu, který skvěle doplní interiér a vyvolá emoce, kdykoliv se na výrobek podíváme.

Jaké se vám zatím dostává zpětné vazby?

Je fantastická. Moc si vážím důvěry a zájmu našich skvělých zákazníků, přátel i všech, kteří nás pouze sledují. Ale největší radost vždy přichází od zákazníků, když zachováme jejich květiny a krásné vzpomínky s nimi.

Letos jste maturoval a zároveň zachovával květiny pro tuto sezónu, bylo to náročné?

Naopak! Práci na projektu a schůzky s dodavateli jsem bral jako odpočinek od neustálého sezení u počítače při online hodinách. Vznikl tím tak balanc. Možná i právě díky Floracast jsem svoji maturitní zkoušku zvládl nejlépe, jak jsem jenom mohl. Nyní mám za sebou prvních pár týdnů studia na Technické univerzitě v Liberci a věřím, že půjde o podobný scénář. Možná ještě lepší, protože využiji studium marketingu v praxi.

Jaké máte plány do budoucna?

Inovovat a nadále upřednostňovat kvalitu nad kvantitou. Chci hledat nové možnosti využití pryskyřice, protože tento materiál si získal mé srdce a možnosti pryskyřice limituje kolikrát jen naše hlava. A hlavně se dozvědět spoustu krásných příběhů, které s květinami vždy přicházejí.