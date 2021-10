Hnutí ANO se podařilo vyhrát volby v Libereckém kraji, který bývá označován za baštu Starostů. V celorepublikovém klání ale ANO pohořelo a skončilo na druhém místě. Cítíte se jako vítězka?

Jsme jednoznačný vítěz voleb a já se cítím jako vítězka. Máme nejvíce mandátů ve sněmovně. Koalice se rozpadnou na jednotlivé poslanecké kluby a ODS, která zvítězila o půl procenta, bude mít například o polovinu méně poslanců než ANO. Liberecký kraj je jedním ze šesti krajů, kde jsme vyhráli a to i přesto, že tady vyhrávají Starostové.

Zdroj: DeníkČím to je? Jak si vysvětlujete, že se vám je podařilo porazit?

Voliči nás vnímají dobře. Jedny volby skončily, ale my se připravujeme už na další. V Liberci jsme také vyhráli jako hnutí ANO, i když nemáme primátora. Já jsem potřetí obhájila mandát, stejně jako David Pražák. Společně ve sněmovně pracujeme pro kraj a lidé to ocenili. Přitom všichni předpokládali, že tady prohrajeme.

Hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) po vyhlášení výsledků voleb napsal na facebook: „Andreji končíš! A s tebou všichni tvoji poskoci a posluhovači.“ Vy jste jste rozhodla na to reagovat, proč? Připadáte si jako posluhovač?

Reagovala jsem, protože mi takové vyjádření nepřijde vhodné pro hejtmana kraje. Kampaň Starostů ale nebyla košer, takže jsme si na podobné útoky zvykli. Hejtman třeba během kampaně ze své pozice rozesílal občanům dopisy, aby volili kandidáty Starostů. Kritici nám nadávají i do estébáků. To je za hranou slušnosti, která byla mým hlavním heslem v kampani. Já se jako posluhovačka necítím. Nestydím se, že jsme poslankyní ANO.

Jste připravena na to, že bude Hnutí ANO v opozici?

Jednání teprve probíhají. Je příliš brzy po volbách ke komentářům. V úterý máme ustavující klub, abychom mohli začít pracovat. Pak se uvidí, jak se bude situace vyvíjet.